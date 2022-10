PSG : Ruiz pourrait accompagner Verratti et Vitinha dans un 4-3-3 face à l'OM

Pour la première fois de la saison, Paris pourrait évoluer avec quatre défenseurs et trois milieux pour la réception de Marseille au Parc.

Depuis la fin du mercato estival, la question d'un éventuel changement de système revient avec insistance côté parisien. Après avoir répété que lui et son staff réfléchissaient à cette option, Christophe Galtier devrait passer à l'action dimanche soir face à Marseille.

« Est-ce qu'on passe dans une défense à quatre et on modifie ce qui se passe un peu plus haut ? Depuis le lendemain du match de Benfica, on réfléchit à cela par rapport à nos joueurs, leurs caractéristiques, mais aussi par rapport à l'Olympique de Marseille qui presse très haut et perturbe la sortie de balle », expliquait vendredi le technicien parisien en conférence de presse.

Alors que Sergio Ramos est suspendu pour deux matches, que Kimpembe et Nuno Mendes sont touchés aux ischio-jambiers, Galtier devrait revenir dans le 4-3-3 qu'avait connu Paris ces dernières saisons avec Marquinhos et Danilo Pereira en défense.

Plusieurs inconnues restent à trancher. Pressenti pour démarrer dans un système à trois, Nordi Mukiele pourrait-il avoir du temps de jeu afin de faire souffler Achraf Hakimi, plus épanoui dans un rôle de piston ?

Au milieu, Fabian Ruiz devrait être le grand gagnant de ce changement de système puisqu'il a de bonnes chances de démarrer aux côtés de Verratti et Vitinha. La question du positionnement de départ de Lionel Messi sera aussi à observer afin de savoir s'il sera plus axial ou sur le côté droit. Blessé à un mollet et forfait lors des deux dernières rencontres du PSG, l'Argentin devrait bien démarrer la rencontre.

Composition probable : Donnarumma - Hakimi (ou Mukiele), Marquinhos (cap.), Danilo Pereira, Bernat - Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz - Messi - Mbappé, Neymar.