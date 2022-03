PSG : Rothen et Bodmer se payent le vestiaire parisien

La défaite du PSG contre le Real Madrid va laisser des traces et a rendu la fin de saison des parisiens bien terne. Mais celle face à l'AS Monaco a tout autant fait parler. En effet, le PSG a sombré ce dimanche à Louis II et est apparu totalement démotivé. Des attitudes qui font débat et ne plaisent pas aux observateurs du football français. Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen s'est payé le vestiaire parisien qui selon lui est en train d'exploser.

"Il n'y a pas de leader"

"Tout éclate au grand jour et c'est tant mieux. Dans le foot, on arrive à cacher des choses au grand public. Mais tu ne peux pas tout masquer. On les a démasqués, il y a un bon moment. On les a démasqués parce qu'il n'y a pas de vie de groupe et ce n'est pas la réalité dans les autres clubs. Un club qui gagne, c'est un vestiaire qui vit bien. Après bien sûr, tu as des affinités, sur un groupe de vingt-cinq joueurs tu ne peux pas avoir d'affinités avec tout le monde, mais entre avoir des affinités et dénigrer l'autre, il y a un juste milieux à avoir", a analysé Jérôme Rothen.

PSG : Kingsley Coman explique les raisons de son départ

"Pour revenir au match de Monaco, ce qui est criant c'est le manque de leadership sur le terrain. Je ne parle même pas dans le vestiaire. Quand des mecs ne font pas les efforts... même quand tu n'es pas bon et que tu n'as pas la bonne attitude tu dois rappeler à certains devoirs, à certaines obligations", a ajouté l'ancien milieu de terrain du PSG.

"Les joueurs n'en ont rien à foutre"

"Les mecs qui sont là depuis plusieurs années sont responsables de l'ambiance dans le vestiaire. Tu dois instaurer une vraie communication dans le vestiaire. Oui il y a des étrangers dans le vestiaire, mais c'est le football mais après tu as le même language sur le terrain. Mais eux, ils ne se parlent pas. Il n'y a pas de vie (de groupe, ndlr). Il n'y a pas de leader, de mec qui va haranguer les autres, remettre les têtes à l'endroit, parce qu'ils s'en foutent tous", a conclu Jérôme Rothen.

PSG : Aurier "très triste" pour Pochettino

L'article continue ci-dessous

Mathieu Bodmer en a rajouté une couche et a été dans le sens de Jérôme Rothen : "C'était catastrophique. Je ne suis pas sûr que ça ait pété dans le vestiaire, malheureusement, parce qu'ils ne se parlent pas les mecs. Normalement, quand t'es sur le terrain, au bout de vingt minutes, tu vois ça, ce n'est pas possible. Moi, je suis sur le terrain, c'est sûr que je m'embrouille avec un coéquipier. Et je pense qu'à la mi-temps, je suis à deux doigts de me battre avec quelqu'un, parce que c'est honteux ce qu'ils ont fait hier en première période"

"À Lyon, j'ai connu ça, avec des gens qui ne se parlaient pas, qui ne serraient pas la main. Mais par contre, quand on arrivait dans le tunnel, on était tous ensemble. Avec un objectif commun, être champion. Et là, je ne retrouve même pas ça. Dans un vestiaire, tu n'es pas obligé de t'entendre avec tout le monde, mais là les mecs, ils n'en ont rien à foutre", a conclu l'ancien milieu de terrain du PSG.