PSG : Kingsley Coman explique les raisons de son départ

Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Mike Maignan, Moussa Diaby... ces quatre joueurs évoluant actuellement dans des bons voir très grands clubs européens sont présents dans la liste des 23 de Didier Deschamps. Ces joueurs ont un point en commun, ils ont été formé au PSG mais n'y ont jamais explosé, bien que Nkunku ait eu un temps de jeu plus conséquent que les trois autres. Le club de la capitale peut nourrir des regrets et notamment pour le plus talentueux d'entre eux, Kingsley Coman, parti à tout juste 18 ans et ayant explosé dans la foulée à la Juventus.

Coman voulait être prêté et jouer

Invité du Canal Football Club, Kingsley Coman est revenu sur son départ précoce du Paris Saint-Germain révélant les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix : "Non, ce n'était pas financier. Je pensais que je méritais plus de temps de jeu. Cette situation, je ne pouvais pas l'avoir au PSG. J'avais demandé un prêt qui n'avait pas été accepté et c'est par la suite que j'ai pris cette décision".

Coman se dit comblé au Bayern

"C'est difficile à dire, chaque joueur a une évolution différente. C'est très compliqué de dire à la fin, ah si on avais su, parce que certains joueurs n'ont pas très bien évolué. Ce qui est difficile dans la situation du PSG, c'est qu'ils veulent des résultats tout de suite. Avec le développement des jeunes, on n'a pas de résultats tout de suite, il faut attendre trois ou quatre ans. Peut-être qu'ils n'avaient pas cette patience-là", a ajouté l'ailier formé au Paris Saint-Germain.

Coman prêt à dépanner en piston

Titulaire indiscutable au Bayern Munich malgré la forte concurrence, Kingsley Coman continue de progresser du haut de ses 25 ans. Cette saison, l'ailier français a ajouté une corde à son arc en devenant encore plus polyvalent. Il a notamment été utilisé comme piston droit et gauche, en équipe de France ainsi qu'au Bayern Munich. Un rôle qu'il est prêt à jouer ponctuellement.

"Le rôle de piston, un rôle qui me plaît ? C'est un rôle que je fais... (rires). M'installer à ce poste là ? Offensivement, ça ne change pas grand chose, je pars simplement de plus loin. Après défensivement, ce n'est pas le plus simple, mais je n'ai jamais rechigné sur le travail défensif. Le plus important, c'est que l'équipe elle gagne, si je dois faire les efforts défensifs, je les fais sans problème", a indiqué Kingsley Coman.

"Le problème de ce rôle c'est qu'on a moins les jambes offensivement vu qu'il y a plus de courses à faire. Jouer à ce poste quarante cinq matches, toute une saison, ce sera compliqué, mais le faire sur des petites périodes en cas de besoin, ça ne me pose pas de problème. Forcément, ça rend des services pour la sélection. Jouer à ce poste en club m'offre des repères si je suis amené à jouer à ce poste en sélection", a conclu l'ailier du Bayern Munich.