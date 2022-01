PSG : Rothen en désaccord avec Benzema sur le cas Messi

Les six premiers mois de Lionel Messi en France sont loin des attentes qu'avaient les observateurs au moment où le prodige argentin a signé au Paris Saint-Germain l'été dernier. Auteur d'un seul petit but en douze rencontres de Ligue 1, l'ancien numéro 10 du Barça cherche toujours ses marques au PSG. Pourtant, si les médias et les observateurs n'hésitent pas à le critiquer, la majorité des joueurs se montre davantage solidaire et ne s'inquiète pas pour le phénomène argentin, à l'image de Karim Benzema.

"Messi avait l'habitude de jouer au Barça, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Est-ce que je pense qu'il va réussir au PSG ? Comment ça il ne va pas réussir ? C'est juste un temps d'adaptation, il ne marque pas beaucoup de buts mais après, il faut voir ce qu'il fait sur le terrain. On ne peut pas critiquer un joueur comme ça. Celui qui critique Lionel Messi, c'est qu'il n'a rien compris au football", a analysé Karim Benzema au micro de Telefoot.

Un constat qui n'a pas plus à Jérôme Rothen. Consultant pour RMC depuis quelques années, l'ancien milieu de terrain est connu pour son franc-parler et n'a pas épargné le club de la capitale depuis le début de saison que ce soit Leonardo, Neymar, mais aussi Lionel Messi. L'ancien international français a donc réagi aux propos de l'attaquant du Real Madrid et ne partage pas du tout l'avis de ce dernier concernant les performances de Lionel Messi avec le PSG.

"Quand il parle comme ça, c’est qu’il n’a pas regardé les matchs du PSG, ce n’est pas possible. Parce que s’il les regardait, il serait au moins un petit peu critique. Il dirait : ‘Oui en effet, ce n’est pas le Messi que l’on connaît qui est arrivé au PSG.’ Voilà pourquoi la critique est aussi constructive, elle n’est pas toujours dans la négativité. Ce n’est pas parce qu’on dit que Messi n’est pas à son meilleur niveau qu’on est quelqu’un qui n’y connaît rien au football, je suis désolé", a indiqué Jérôme Rothen.

"Je n’ai pas la science infuse. Mais me sentir accusé par Benzema de ne rien connaître au football, quand tu as 16-17 ans de carrière au haut niveau, que tu joues au football depuis l’âge de 5 ans, que dès l’arrêt de ma carrière je suis devenu consultant parce que j’aime le foot et que c’est ma passion, excuse-moi Karim mais là tu vas un peu trop loin", a conclu l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco et du PSG.

Difficile de ne pas être déçu de la première partie de saison de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain. L'Argentin a sauvé la face avec ses performances en Ligue des champions, mais son bilan statistique en championnat est bien trop faible pour un joueur de son calibre. Certes, l'ancien du FC Barcelone a des circonstances atténuantes, comme sa période d'adaptation, mais il va devoir faire beaucoup mieux lors des cinq prochains mois pour dissiper les doutes et les critiques autour de son cas personnel.