PSG : Ronaldinho explique l'élimination en C1 et défend Neymar

La saison du Paris Saint-Germain est déjà terminée pour certains, tant l'élimination en Ligue des champions du club de la capitale dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid est décevante. Le PSG avait une armada et un effectif constitué pour remporter la plus prestigieuse des compétitions cette saison d'où la déception des observateurs et des supporters.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Ronaldinho a dédramatiser l'élimination du PSG en Ligue des champions : "Le foot c’est comme ça. Il faut du temps, ce n’est pas juste mettre des bons joueurs ensemble pour que les choses marchent vite. C’est une des meilleures équipes au monde maintenant avec les meilleurs joueurs au monde. Il faut du temps pour que ça vienne".

L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a également pris la défense de son compatriote, Neymar : "Je suis content de tout ce qu’il fait. C’est un des meilleurs joueurs au monde. Chaque année, il gagne quelque chose à Paris. Au Brésil, c’est notre principal joueur, notre leader. Au Brésil, tout le monde est content de ce qu’il fait là-bas et au PSG".

"Est-ce que je comprends les reproches des supporters envers Neymar ? Je ne suis pas supporter! Je ne regarde pas ces choses. Même quand je jouais, je ne regardais pas ces choses-là. Chacun son avis et sa manière de penser", a ajouté le vainqueur du Ballon d'Or.

Ronaldinho a aussi pris la défense de Lionel Messi, très critiqué depuis son arrivée au PSG : "Les problèmes de Messi, c'est uniquement une question d'adaptation. Nous qui avons joué au foot savons ce qui se passe dans le foot. Il faut donner du temps, les choses vont venir naturellement. Moi quand je suis arrivé à Paris, c’était difficile. Changer sa manière de jouer… Messi est resté 20 ans à Barcelone, c’est la première fois qu’il change de football. C’est normal, il faut du temps pour s’adapter".

"Tout change à Paris, la communication, la manière de jouer au foot. Et ça c’est juste le temps qui peut te le donner. Si nous parlons mal de CR7, Messi, Neymar… On va parler bien de qui? Le foot, c’est comme ça. Chaque week-end c’est un nouveau film, et bientôt il reviendra en faisant des choses exceptionnelles", a conclu Ronaldinho.