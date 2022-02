PSG-Rennes : Dina Ebimbe, un titi dans l'attente

Où est passé Eric Junior Dina Ebimbe ? Pour trouver trace, du milieu de terrain parisien, il faut remonter au 9 janvier et une entrée contre Lyon à Décines (1-1, le 9 janvier). Toujours présent dans le groupe professionnel depuis le début de saison (12 matchs pour un total de 407 minutes), le titi originaire de Sarcelles a surtout vu son nom apparaître récemment dans la rubrique transfert au mois de janvier.

D’abord proche d’un prêt au Bayer Leverkusen, l’opération a finalement capoté face à la gourmandise de Paris, qui avait pourtant un accord avec le club allemand autour d’une option de 9 millions plus des bonus. Il se murmure que les négociations autour d’un potentiel départ de Michel Bakker vers Newcastle auraient amené les dirigeants parisiens à voir leurs exigences financières à la hausse.



Le nom de Eric Junior Dina Ebimbe est de nouveau apparu dans les dernières heures du mercato autour d’un prêt sec à Troyes. Mais là encore, l’affaire a capoté : en arrivant à la factory pour signer sa prolongation (fin de contrat en juin 2023), le joueur a découvert un contrat différent des promesses orales formulées un peu plus tôt dans la journée.

Pas opposé à un transfert définitif cet hiver



Début février, l’ex-Havrais est toujours dans la capitale en quête de temps de jeu et les circonstances l’amènent à postuler au milieu de terrain. En effet, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur Danilo Pereira (suspendu), Ander Herrera (blessé), Edouard Michut (Covid-19) ou Idrissa Gueye de retour de la CAN et qui ne s'est pas entraîné jeudi.

A moins que l’entraîneur argentin ne privilégie Georginio Wiljnaldum, absent depuis près de trois semaines après une blessure à la cheville gauche, Xavi Simons ou ne repositionne Julian Draxler, il semble sur le papier être le postulant naturel pour une place dans le onze de départ face à Rennes ce vendredi soir.

Prêt à partir à Troyes et même à être transféré définitivement, Dina Ebimbe a envie d’avoir du temps de jeu et de savoir si le PSG compte autant sur lui qu’en fin d’année dernière, lorsqu’il avait payé deux millions d’euros de contre option pour le faire revenir de Dijon.



Ce vendredi soir, celui qui a refusé de signer les prolongations qui lui ont été proposées depuis l’été dernier aura une réponse claire.