PSG : Neymar et Di Maria présents à l'entraînement avant Rennes

Dans quelle mesure le PSG pourra-t-il compter sur Neymar face à Rennes et surtout contre le Real Madrid mardi prochain ? La question est sur toutes les lèvres depuis l'entorse du Brésilien contre Saint-Etienne, le 28 novembre dernier.

A l'époque, Paris misait sur six à huit semaines. S'il entre en jeu vendredi soir face aux Bretons, sa convalescence aura duré un peu plus de dix semaines. Ce jeudi matin, le « Ney » était à l'entraînement avec ses partenaires après avoir alterné entre séances collectives et individuelles cette semaine.

L'international brésilien est arrivé bien après le reste du groupe parisien contrairement à Angel Di Maria. Après avoir ressenti une gêne au mollet gauche lors de la rencontre face à Lille, l'Argentin a effectué son premier entraînement collectif de la semaine.

Ramos et Herrera, toujours à l'infirmerie

Après le match face aux champions de France en titre, Mauricio Pochettino ne s'était pas montré très inquiet. Et Goal avait croisé l'ailier parisien à la sortie de la rencontre, marchant tout à fait normalement.

Les deux champions d'Afrique, Idrissa Gueye et Abdou Diallo, eux, n'étaient pas présents à l'entraînement malgré leur retour à Paris dans la journée de mercredi. Côté infirmerie, Ander Herrera et Sergio Ramos sont toujours en reprise et il y a fort à parier que les deux ne seront pas présents pour Madrid.

A noter aussi la présence de plusieurs titis (Bitshiabu, Gharbi, Bitumazala, Simons, Lavallée et Randriamamy lors de l'entraînement de veille de match) mais aussi celles de Kurzawa et Dina Ebimbe.