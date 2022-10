PSG : Renato Sanches devrait enchaîner, Ramos plutôt que Kimpembe ?

Le milieu portugais devrait remplacer Verratti suspendu, tandis que le défenseur français semble trop juste pour démarrer.

Le problème de la concurrence au milieu va se déplacer dans les prochaines semaines vers la défense. Avec le passage à deux centraux, certains joueurs vont voir leur temps de jeu être grandement réduit et Christophe Galtier va devoir trancher qui sera celui qui accompagnera le capitaine Marquinhos en charnière.





Pour mardi soir, le choix ne sera pas cornélien mais plutôt logique. Six semaines après sa blessure à un muscle ischio-jambier, Presnel Kimpembe, qui a repris l'entraînement il y a une semaine, ne semble pas être encore en mesure de démarrer la rencontre. Et la mise en place du jour au camp des Loges semblait confirmer cette tendance.





Face à Haïfa, Paris débutera sans surprise avec son trio de stars sur le front de l'attaque, avec Neymar en numéro 10 et Messi et Mbappé un peu plus haut. Derrière eux, Renato Sanches va remplacer numériquement Marco Verratti, suspendu. Le Portugais sera accompagné de Fabian Ruiz et Vitinha, qui ont alterné au poste de sentinelle devant la défense lors de l'entraînement du jour.

Pour le reste, pas de surprise. Après sa bonne prestation à Ajaccio, Hakimi devrait démarrer, tout comme Juan Bernat, malgré le retour de Nuno Mendes dans le groupe, trop juste.





Composition probable : Donnarumma (g.) - Hakimi, Marquinhos (cap.), S. Ramos, Bernat - Vitinha, Ruiz, Sanches - Neymar - Messi, Mbappé.