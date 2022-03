PSG - Real : Nasser Al-Khelaifi a semé le chaos dans le vestiaire des arbitres

Par Nicolás de Marco et Jorge C. Picón

La défaite à Madrid pourrait avoir de graves conséquences pour le PSG. A l’issue du 8e de finale retour de la Ligue des champions, le président du club parisien, Nasser Al-Khelaifi, a été impliqué dans un incident malheureux dans les coulisses de Santiago Bernabéu. En colère, il est descendu dans le vestiaire des arbitres et a enchainé des coups de poing. Cette information a été rapportée par Mónica Marchante sur "Movistar".

Al-Khelaifi en rogne contre les arbitres

Goal a pu confirmer plus tard le déroulement des événements. Al-Khelaifi est bel et bien descendu avec Leonardo et plusieurs gardes du corps dans le vestiaire des arbitres en criant, insultant et tapant sur les murs et les portes. Les arbitres ont essayé de bloquer la porte pour les empêcher de sortir. Ils sont allés jusqu'à casser le drapeau de l’arbitre de touche. Le président du PSG s'en est également pris à un employé du club qui enregistrait les événements. Il l'a frappé à la main alors qu’il tenait un téléphone portable et il l’a ensuite menacé. "Je vais te tuer", lui a-t-il martelé en anglais. Finalement, il a été traîné par ses gardes du corps hors du vestiaire. Leonardo, quant à lui, a poursuivi l'employé du club qui filmait pour tenter d'effacer la vidéo.

Les deux dirigeants parisiens étaient descendus dans le vestiaire des arbitres afin de leur exprimer leur mécontentement par rapport à une action de jeu. Celle qui a conduit à l’égalisation madrilène, à savoir le ballon perdu par Gianluigi Donnarumma après une charge de Karim Benzema. Une action « déterminante » avait notamment souligné Leonardo après la partie au micro de Canal+, au même titre que Mauricio Pochettino. Al-Khelaifi, lui, ne s’est pas contenté de contester. Il s’est retrouvé nez à nez avec Megía Dávila, délégué du Real Madrid sur le terrain.

Possible fuite du rapport de match

Selon un extrait du rapport du match qui a circulé sur les médias sociaux, l'UEFA a consigné ce qui s'est passé. "Le président et le directeur sportif du PSG ont montré un comportement agressif et ont essayé de pénétrer dans le vestiaire des arbitres. Lorsque l'arbitre leur a demandé de partir, ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau d'un des assistants, le brisant", peut-on lire dans un des paragraphes.

Les images de la scène enregistrées par un employé du Real Madrid

Selon le journaliste de "Marca" Mario Cortegana, la scène a été enregistrée par un employé du Real Madrid, qui, selon le club espagnol, a été menacé par NAK. Cette personne a dû être éloignée par la sécurité du PSG. Les images devraient étudiées par l'UEFA dès ce jeudi.