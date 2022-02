PSG-Real Madrid : Toni Kroos ne digère pas l'approche madrilène...

Lors de son huitième de finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'était imposé face au Real Madrid (1-0), au Parc des Princes. Après avoir dominé durant l'intégralité de la rencontre, le club de la capitale avait du s'en remettre à un exploit personnel de Kylian Mbappé dans les derniers instants du temps additionnel pour l'emporter. Clairement mérité.

"On voyait le 0-0 comme une victoire"

Car face à Paris, le Real Madrid n'a tout simplement rien proposé, comme si les hommes de Carlo Ancelotti étaient venus en France pour accrocher un match nul jugé suffisant. Un visage qui n'a pas été du goût du milieu de terrain Toni Kroos, qui n'a toujours pas digéré depuis.

L'article continue ci-dessous

"Le match ne s'est pas bien passé, mais on voyait le 0-0 comme une victoire. On peut dire que nous avons été mauvais pendant 75, 80 minutes. On a très mal relancé et, quand nous sortions, nous n'arrivions pas à garder le ballon plus de cinq secondes. Ces deux choses font qu'il est difficile de défendre. Parce que, malheureusement, tu cours après eux plus que tu le voudrais", a regretté l'international allemand lors de son podcast Einfach mal Luppen.

Un match retour pour renverser Paris

Toutefois, Toni Kroos n'est pas du genre à baisser les armes, et sait que le Real Madrid conserve encore toutes ses chances d'accéder aux quarts de finale. "C'est un résultat que l'on peut retourner. Nous avons beaucoup d'espoirs en vue du retour. Il n'y a que 1-0. Il nous reste 90 minutes et on donnera tout", a prévenu l'ancien du Bayern Munich, déterminé.