PSG - Real Madrid : Donnarumma titulaire, Neymar sur le banc

Mauricio Pochettino a tranché et cassé sa logique d'enchaînement d'au moins deux matchs d'affilée dans les cages du PSG. Titulaire face à Rennes vendredi dernier, Keylor Navas sera sur le banc contre le Real Madrid ce mardi soir.



L'entraîneur parisien a annoncé tardivement son choix à ses deux gardiens et a tranché quelques heures avant la rencontre en faveur de Gianluigi Donnarumma. "Un choix difficile", comme l'a confirmé Pochettino au micro de Canal+ peu après l'arrivée des Parisiens au Parc des Princes.



Pochettino a réfléchi à aligner le "Ney"



Neymar débutera aussi sur le banc. Le voir aligné avec Mbappé et Messi aurait été une surprise, même si le technicien argentin y a sérieusement réfléchi. Le Brésilien devrait tout de même être l'un des acteurs de la rencontre : comme l'expliquait Goal, lundi soir, le Brésilien sent bien, a envie de participer à la rencontre et se disait même prêt à jouer 60 minutes.



Pour le reste, aucune surprise. Si la composition du milieu de terrain allait être observée, elle semble finalement logique. Paredes débute aux côtés de Danilo Pereira et de Verratti, comme nous vous l'annoncions.



En défense du grand classique avec une charnière Marquinhos et Kimpembe. Et Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés.



La composition du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappé