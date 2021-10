PSG-RB Leipzig : Jesse Marsch craint la "MNM"

L'entraîneur du RB Leipzig est conscient que l'attaque du Paris Saint-Germain sera difficile à contenir.

Le Paris Saint-Germain reçoit le RB Leipzig ce mardi pour la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après son succès étriqué contre Angers, le PSG va pouvoir compter sur les retours de Lionel Messi et Neymar en attaque et compte enchaîner un deuxième succès consécutif dans la compétition après l'avoir emporté à domicile contre Manchester City. De son côté, Leipzig est mal embarqué dans cette phase de poules.

Après sa défaite contre Manchester City et Club Bruges, le club allemand doit absolument relever la tête sous peine d'être éliminé très rapidement de la compétition. En conférence de presse, Jesse Marsch a avoué que le RB Leipzig avait besoin de marquer des points sur la pelouse du PSG, mais il est conscient qu'il faudra réaliser un match accompli pour résister aux assauts de l'armada offensive parisienne.

"Le côté mathématique dans ce groupe est très clair. On a besoin de points, c’est clair. En un contre un, avec Messi, Neymar et Mbappé, ils sont excellents. Il faudra bien défendre. Il nous faut un gardien au top. L'attaque du PSG peut encore être un travail en cours, mais nous avons encore besoin d'être complètement allumés. Nous avons besoin d'un effort collectif pour défendre agressivement et chaque individu doit être intrépide dans les un contre un. Nous avons également besoin d'un Pete Gulácsi en pleine forme", a expliqué l'entraîneur du RB Leipzig.

"Nous avons joué deux fois contre eux. Ils seront prêts pour demain. Nous jouerons en équipe. C’est un super match, un grand stade, un grand public. La Ligue des champions est un grand plaisir. Chaque rencontre de Ligue des champions est un match énorme et une tâche difficile, mais avec une passion absolue et une confiance en soi, nous avons une chance de fournir une performance de haut niveau et de ramasser un résultat de haut niveau dans un grand stade devant les fans", a ajouté Jesse Marsch.

Le technicien américain se méfie bien évidemment de Lionel Messi : "Messi est toujours l'un des meilleurs du monde, depuis tant d'années. Je suis déçu qu'il ait quitté le Barça, il en était l'identité. La tactique du PSG est encore en élaboration, mais ils ont d'énormes qualités. Il faudra être toujours prêt au duel quand les joueurs ont le ballon. Mettre de l'intensité, entre les lignes". De retour en France, Nordi Mukiele est excité à l'idée de jouer cette rencontre.

"C'est toujours spécial de jouer un match de Ligue des champions dans son pays d'origine. C'est un match très important pour nous dans un groupe difficile, mais je suis optimiste pour demain et nous voulons obtenir un résultat positif. Il faut respecter toutes les équipes. Même si nous ne sommes pas au top de notre forme au vu de nos récents résultats, c'est à nous d'être préparés, d'appliquer le plan et de prendre des points importants à Paris", a indiqué l'international français.