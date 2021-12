PSG : Ramos à nouveau forfait contre Monaco

Le PSG a publié son traditionnel bulletin médical à la veille de la réception de Monaco, en clôture de la 18e journée de Ligue 1, ce dimanche soir, pour le dernière match de l'équipe au Parc des Princes en 2021.

Sans surprise, Mauricio Pochettino devra se passer de Julian Draxler et Neymar, tous les deux blessés pour plusieurs semaines.

Le technicien argentin ne pourra pas non plus compter sur Sergio Ramos, de retour à l'infirmerie depuis ses débuts à Saint-Etienne, il y a deux semaines. Laissé au repos depuis, l'Espagnol "va continuer sa préparation individuelle et collective ces prochains jours dans l’objectif d’être dans le groupe la semaine prochaine", a écrit le club.

Une défense qui devra également faire sans Nuno Mendes, sorti touché mardi soir contre Bruges et pas encore remis après une contusion au mollet.

Presnel Kimpembe est lui incertain comme l'a annoncé Mauricio Pochettino en conférence de presse, lui qui est resté aux soins ce samedi pour des douleurs abdominales. Déjà aligné aux côtés de Marquinhos face aux Belges, Abdou Diallo pourrait donc une nouvelle fois dépanner face à son ancienne équipe.

L'article continue ci-dessous

Le reste de l'effectif sera disponible pour la réception du club de la Principauté, avec l'objectif de renouer avec la victoire en championnat. Les Rouge et Bleu restent en effet sur deux nuls face à Nice et à Lens, à l'issue de prestations décevantes.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers tenteront de remettre en place le mieux aperçu dans le jeu en cours de semaine face au Club Bruges en Ligue des champions afin de conserver leur large avance en tête de la Ligue 1.

Il ne restera ensuite que deux matchs avant la trêve internationale : dimanche prochain sur la pelouse de Feignies-Aulnoye en Coupe de France puis à Lorient le 22 décembre.