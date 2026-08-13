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Ferran Torresgetty

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PSG rafle Ferran Torres : tous les détails du transfert

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F. Torres
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France

50 millions d'euros sans bonus

Le FC Barcelone a finalisé son accord avec le Paris Saint-Germain pour la vente de l'attaquant espagnol Ferran Torres, mettant ainsi un terme au parcours du joueur de 26 ans dans l'enceinte du Camp Nou, à l'aube d'un nouveau chapitre dans la capitale française.

Selon les informations révélées par le journal espagnol « Mundo Deportivo », les deux clubs sont parvenus à un accord définitif d'une valeur avoisinant les 50 millions d'euros, sans aucune clause supplémentaire ni variable, faisant de ce montant une somme fixe et définitive dans le cadre de la transaction.

En vertu de cet accord, l'ancien attaquant de Valence signera un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain, où il devrait rejoindre les rangs prochainement. 

Ferran avait demandé, par l'intermédiaire de son agent, la permission à la direction du Barça de ne pas participer aux entraînements mercredi dernier sous la houlette de Hansi Flick, en vue de finaliser son transfert.

Les directions du Barça et du Paris Saint-Germain travaillent actuellement à formaliser l'accord verbal dans les contrats officiels, et il ne reste plus au joueur qu'à passer la visite médicale à Paris avant l'annonce officielle de la transaction, une étape formelle après l'accord définitif entre les deux clubs, sur lequel il n'est plus possible de revenir.

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