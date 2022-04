PSG : Quels scénarios pour être champions des mercredi à Angers ?

Un peu plus d'un mois après la débâcle madrilène, ce PSG a la possibilité de panser ses plaies. Alors que la fin de saison s'annonçait longue au lendemain de l'élimination en Ligue des champions, Kylian Mbappé, Neymar et Messi donnent le ton et le rythme en cette fin de saison.

Dimanche soir contre l'OM, la MNM est restée dans le rythme de ses prestations face à Lorient et Clermont. Grâce à cette victoire dans le Classique (2-1), Paris creuse un peu plus l'écart avec son dauphin marseillais qui se trouve désormais à quinze longueurs.

Avec cette différence de points au classement, Paris se rapproche du titre à grands pas. Et pourrait le valider dès mercredi sur la pelouse du stade Raymond Kopa d'Angers. Mais il ne sera pas totalement maître de son destin.

Pour que le dixième titre de champion de France soit validé, il faudra d'abord que le PSG s'impose contre les Angevins et que dans le même temps Marseille ne gagne pas sur sa pelouse contre Nantes.

Autre scénario : un match nul du PSG et une défaite de Marseille permettrait de valider le titre de champion de France dès mercredi soir. Si aucun de ces scénarios ne se produit, il faudra être patient et attendre samedi soir face à Lens.