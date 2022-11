PSG : Quand Marco Verratti a failli signer à l'AC Milan

Marco Verratti est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Son expérience à Pescara a été déterminante pour sa croissance.

Marco Verratti a porté le maillot de Pescara pour la dernière fois, sur un terrain et dans un match, le 12 juin 2021. En plein milieu de l'Euro 2020. L'équipe nationale italienne, après avoir brillamment débuté le tournoi en battant la Turquie, avait besoin d'un "sparring partner" pour mieux se préparer au prochain défi contre la Suisse, et l'adversaire idéal a été trouvé dans l'équipe Primavera du club des Abruzzes.

Le milieu de terrain de la jeune équipe dirigée par Gigi Iervese était renforcé par Verratti, qui avait subi à la mi-mai une blessure à l'os collatéral médian du genou droit, blessure qui avait mis en doute sa participation à la compétition continentale de haut niveau. Roberto Mancini a alors décidé de ne pas abandonner celui qui est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de la scène footballistique européenne depuis des années, il l'a convoqué et l'a attendu, pensant que sa contribution serait cruciale dans la phase à élimination directe du tournoi.

Verratti, le 12 juin 2021, est revenu, ne serait-ce que pour vingt minutes, pour goûter au frisson d'un match. Il a poussé sur son genou pour comprendre quelles étaient les sensations, a essayé de retrouver le rythme et l'a fait en portant ces couleurs qui ont toujours eu une valeur particulière pour lui. D'une certaine manière, on pourrait dire que le même Pescara qui l'a élevé et accompagné au seuil du football qui compte, neuf ans après son départ, l'a aidé à se tailler un rôle de premier plan à l'Euro 2020. Si ce n'était pas un signe du destin, il s'en est fallu de peu.

Toute la vie de Marco Verratti a été marquée par un son : le son " sourd " que l'on entend quand on tape dans un ballon. Il a commencé à jouer lorsqu'il était enfant et a ensuite fait de ce passe-temps une raison de vivre, puis un métier. Un travail qui l'a mené jusqu'à Paris, au PSG, puis sur le toit de l'Europe avec son équipe nationale.

Il n'a que quatre ans lorsqu'il rejoint l'équipe de son village, Manoppello, et ce, en suivant l'exemple de son frère Stefano qui, selon beaucoup, était aussi doué techniquement que lui, et peut-être même plus. Marco est passé par toute la trafila, de la Scuola Calcio aux Giovanissimi, avec lesquels il a également remporté le championnat régional et a commencé à se faire un nom en très peu de temps. Le voir sur le terrain est un spectacle : il manie le ballon comme s'il avait une longue carrière derrière lui et surmonte les adversaires comme s'ils étaient des quilles. Les rumeurs de ses exploits parviennent rapidement aux recruteurs des meilleures équipes italiennes, mais il y a un problème : aussi bon soit-il, il est trop petit physiquement par rapport à la plupart de ses pairs.

"J'ai été rejeté par l'Inter, le Chievo, Bologne et l'Atalanta", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Radio Due. "Lorsque je me suis présenté aux auditions, la première chose qu'ils ont remarquée était ma taille. Ils me trouvaient tous trop petit". Pescara, le club qui, plus que tout autre, a eu l'occasion de le suivre de près, mise beaucoup sur son talent. Pour conclure l'affaire, le club blanc et bleu a offert cinq mille euros et dix billets pour un match Pescara-Juventus qui devait se jouer peu après : l'offre était trop alléchante pour Manoppello et c'est ainsi que Verratti, à partir de la saison 2006/07, s'est retrouvé catapulté dans le secteur des débutants du club de football le plus important de sa région.

A Pescara, Verratti trouvera le meilleur endroit possible pour se développer. Il rencontrera sur son chemin des entraîneurs qui pourront le faire évoluer jusqu'à lui permettre de gravir les échelons, et il aura la chance d'approcher progressivement le grand football tout en restant à quelques kilomètres de sa famille. Le blanc et le bleu seront bientôt les couleurs de ce qui deviendra pour lui une sorte de paradis du football. Un paradis pour lequel même un rejet de l'AC Milan vaut la peine.

"Je le vois dans un Pescara-Milan, Allievi - a révélé Ruben Buriani à 'La Gazzetta dello Sport' - je comprends qu'il est un phénomène possible. J'entends le club et nous décidons de l'acheter à la volée. Nous trouvons également l'accord économique. Il était censé faire les examens médicaux lors du match de retour à Milan. Il ne manque que la signature. Qui n'est pas arrivé : quelqu'un a fait sauter le transfert. A ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi. Une énorme erreur". Verratti ne veut pas vraiment quitter son monde et ses affections, et parmi les " excuses " qu'il utilise pour ne pas déménager à Milan, il y a celle d'une finale d'un tournoi scolaire à jouer avec des amis. Pour lui, après tout, Pescara n'est pas une équipe comme les autres.

"Je suis de Pescara et quand j'étais enfant, je ne supportais pas la Juventus ou le Milan...". - a-t-il expliqué dans une interview accordée à Goal en mai 2018 - Même si ce n'était pas fort, je les encourageais. Je savais qu'elle ne gagnerait jamais rien, mais c'était mon équipe et une victoire de Pescara avait une toute autre saveur que celle de n'importe quel autre club remportant un titre de Serie A". Son ascension à Pescara est fulgurante. En août 2008, à l'âge de 16 ans, il fait ses débuts en équipe première lors d'un match de Coppa Italia contre Mezzocorona. Quelques semaines plus tard, il joue également son premier match en première division, et au cours de l'année, son entraîneur, Giuseppe Galdersi, l'aligne neuf fois de plus en championnat.

Comparé au Verratti d'aujourd'hui, il joue souvent quelques mètres plus en avant, avec le maillot numéro dix sur les épaules. Mais à Biancazzurro, il est immédiatement clair pour tout le monde que ce garçon, une fois qu'il aura acquis l'expérience et la maturité nécessaires, deviendra un grand réalisateur. Il a poursuivi son développement en Lega Pro sous la direction d'Antonello Cuccureddu l'année de sa promotion en Serie B, et c'est en Serie A qu'Eusebio Di Francesco l'a promu titulaire en 2010-11. Mais la saison qui changera sa vie à jamais sera la suivante : celle de l'arrivée de Zdenek Zeman à la tête du club des Abruzzes.

L'entraîneur bohémien avait à sa disposition un groupe très jeune, mais aussi plein de talent. Le trio offensif de son 4-3-3 sera composé de Lorenzo Insigne (qu'il avait déjà entraîné à Foggia), Ciro Immobile et Gianluca Caprari, trois joyaux prêtés respectivement par Naples, la Juventus et la Roma, tandis que les clés du milieu de terrain sont confiées à Verratti. Il suffit de quelques matches pour que le directeur blanc-bleu fasse comprendre à tous qu'il a quelque chose de spécial dans les jambes et dans la tête. Il est agile, lit le jeu avec précision.

A la fin de la saison, les points seront 83 et se traduiront par une première place qui signifiera un retour en Serie A après dix-neuf ans d'attente. L'équipe est allée au-delà de toutes les attentes possibles et tous les jeunes joueurs qui sont arrivés pour "se faire les dents" quitteront les Abruzzes en tant que joueurs accomplis prêts à s'exprimer au plus haut niveau. "L'année précédente, j'ai eu quelques problèmes physiques ", se souvenait Verratti en 2012 aux micros de "Sky", "mais Zeman est quelqu'un qui ne vous laisse jamais abandonner. Si tu as une petite blessure, il te fait jouer et il m'a appris qu'il ne faut jamais abandonner, que dans le football tu dois toujours donner le meilleur de toi-même pour te confirmer, parce que ce que tu as fait avant ne compte pas".

Marco Verratti est déjà une réalité du football italien lorsqu'il a la chance de jouer en Serie A pour la première fois mais, paradoxalement, il ne mettra jamais les pieds sur un terrain du championnat italien. À l'été 2012, une véritable surenchère a éclaté pour l'obtenir, et c'était à prévoir : les réalisateurs, surtout ceux de sa valeur et si jeunes, sont des denrées rares. Personne ne veut laisser filer l'affaire. Parmi les grands clubs nationaux, pratiquement tout le monde tente de faire une percée, et celui qui est vraiment à un pas du grand coup est la Juventus.

"En 2012, j'aurais préféré le vendre à la Juve", a déclaré le président de Pescara, Daniele Sebastiani, à "Tuttosport", "et nous étions très proches". En janvier 2012, nous avons parlé d'un échange de copropriété : nous échangerions Verratti et en échange nous obtiendrions la moitié d'Immobile, qui était en prêt chez nous. Rien n'en est sorti, mais Marco a continué à grandir. Puis, au cours de l'été, tout est tombé à l'eau en raison d'un désaccord sur des contreparties techniques".

Les négociations se poursuivent pendant des mois sans qu'un accord soit trouvé et, sur les instructions de Leonardo, c'est le PSG qui, pour "seulement" douze millions d'euros, s'offre un joueur destiné à devenir l'un des plus grands de son histoire. Dix ans après la conclusion de cette affaire, Verratti joue toujours à l'ombre de la Tour Eiffel et est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du club parisien, avec 27 titres remportés.

"Le PSG m'a donné la chance de jouer de grands matchs aux côtés de grands champions et c'est tout ce que je voulais. J'y suis arrivé alors que j'étais un jeune garçon originaire d'une petite ville de province, et j'ai donc vécu les meilleures années de ma vie à Paris. Ici, mes enfants sont nés, ici je suis devenu un homme et j'ai trouvé l'amour".

La route de Manoppello à Paris n'est pas exactement la plus courte. Pour Verratti, cependant, il n'a fallu que quelques arrêts pour le parcourir. Celui de Pescara a été fondamental, car à biancazzurro il a eu l'occasion de comprendre ce qu'il faut pour être footballeur, il a attiré l'attention de tous, a goûté pour la première fois au goût d'un triomphe et a vu son chemin croiser celui de Lorenzo Insigne et de Ciro Immobile. Deux "frères" d'un point de vue footballistique et peut-être pas seulement.

Les trois "stars" du Pescara de Zeman se sont retrouvées sur le terrain le 11 juillet 2021 à Wembley pour Italie-Angleterre, le match qui les a fait devenir champions d'Europe. D'une certaine manière, cependant, leur finale a commencé neuf ans plus tôt à l'Adriatico, l'endroit où ils ont pris leur élan pour vraiment décoller.