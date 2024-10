PSG - PSV Eindhoven : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Paris Saint-Germain vs PSV Eindhoven

Le PSG est aux prises avec le PSV Eindhoven, mardi soir, en 3e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Contrainte à la pause en raison de la trêve internationale, la Ligue des champions reprend ses droits, mardi, avec les duels de la troisième journée. Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain sera au duel avec le PSV Eindhoven dans son fief du Parc des Princes. Même s’ils se méfient contre les Néerlandais, Luis Enrique et ses poulains rêvent d’une victoire pour espérer être de la course pour une qualification directe.

Le PSG à la quête d’un rebond

L’heure est à la réaction pour le Paris Saint-Germain. Vainqueur sans grand triomphe de Girona FC (1-0) au bout du suspense pour démarrer la Ligue des champions, le club francilien a connu un coup d’arrêt par la suite. Achraf Hakimi et ses partenaires ont été corrigés à Londres par Arsenal (2-0) lors de la deuxième journée. Avec seulement trois points au compteur, le club francilien se doit de gagner ce match au Parc des Princes, ce mardi, pour être dans la course pour une qualification directe en phase de Ligue. Les Parisiens restent sur un match nul contre Reims (1-1) et une victoire contre Strasbourg (4-2), ce week-end.

En face, le PSV Eindhoven, qui est à la recherche de sa première victoire de la saison en Ligue des champions, ne pense pas faciliter la tâche au PSG, même s’il vient à Paris sans ses supporters interdits de déplacement. Pour leur première sortie en LDC, les hommes de Peter Bosz ont chuté à domicile contre la Juventus Turin (1-3) avant d’arracher leur premier point contre le Sporting CP (1-1). Leader du championnat néerlandais, le PSV reste confiant avant Paris. Le club n’a plus perdu un match depuis celui contre la Vieille Dame, totalisant quatre victoires et un match nul toutes compétitions confondues.

Horaire et lieu du match

PSG - PSV Eindhoven

3e journée de Ligue des champions

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match PSG - PSV Eindhoven

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Dembélé, Asensio, Barcola

PSV Eindhoven : Benitez - Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Junior - Til, Saibari, Tillman - Bakayoko, De Jong, Lang

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - PSV Eindhoven ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le PSV Eindhoven sera à suivre ce mardi 22 octobre 2024 à partir de 21h sur la plateforme Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.