PSG : Pochettino, plus que onze journées avant la fin

À huit mois de la Coupe du monde, Doha n’a vraiment pas apprécié la nouvelle débâcle parisienne en Ligue des champions qui vient ternir son image internationale. Et autour de l’émir du Qatar, on parle déjà de faire un grand ménage.





Mais quand ? Rien ne devrait se faire avant la fin du championnat pour ne pas perturber le groupe parisien dans sa conquête d’un dixième titre de champion de France. Qui ? Le sort d’un seul homme est déjà scellé : celui de Mauricio Pochettino.





Ce vendredi matin, l’entraîneur parisien va retrouver des joueurs meurtris pour une séance particulière à deux jours de la réception de Bordeaux et 48 heures après la débâcle madrilène. Comment l’entraîneur argentin va-t-il gérer cette période qui s’annonce, sachant qu’il quittera le navire à l’issue des onze prochaines journées ?





Sous quelle forme, cela reste encore à déterminer. En fin d’année dernière, alors que les rumeurs l’envoyant vers Manchester United en fin de saison, le PSG assurait déjà qu’il resterait jusqu’à la fin de saison, mais que pour qu’il parte, il faudrait mettre le prix pour racheter sa dernière année de contrat. Pas sûr qu’en l’état des choses, ce soit encore le cas.





Au-delà de l’élimination mercredi soir à Madrid, l’Argentin paie son incapacité à imprimer une réelle identité à ce PSG qui disposait pourtant d’un effectif plus riche, sur le papier, que les années précédentes.

En quatorze mois, Pochettino aura aussi vu lui passer sous le nez plusieurs titres nationaux : le championnat de France l’an passé, le Trophée des champions et la Coupe de France pour la saison en cours.





Il ne goûte que très peu le fonctionnement du club

Mais il ne faut pas voir cette fin d’aventure uniquement comme une séparation unilatérale. L’Argentin veut lui quitter le Paris Saint-Germain. Et cette envie ne date pas d’aujourd’hui, comme le rappellent les rumeurs de départ vers la Premier League (Tottenham et Manchester United), entretenues par ses proches et qu’il n’a jamais démenties.





Si ces conférences de presse ou interviews sont souvent plates, il rappelait à la presse anglaise, avant le retour à Manchester City, que c’est bien le club qui avait levé automatiquement l’option de prolongation.







L’ancien technicien de Tottenham ne goûte que très peu au fonctionnement du club. Et sa sortie dans L'Équipe en était le meilleur exemple. « On est arrivés ici pour nous adapter et pour gagner, avec la structure et les caractéristiques des joueurs qui sont là, expliquait-il. On est là pour développer les idées du PSG ».







L'article continue ci-dessous

Pochettino s’est donc heurté à des recrutements qui ne sont pas les siens et ne correspondent pas à ces idées de jeu : de l’intensité et du pressing. Loin de ce que l’on a vu sur le terrain cette saison. Et sur le dossier Ndombele, il n’a pas été exaucé par la direction parisienne alors qu’il confiait en privé son inquiétude sur le niveau du milieu de terrain en vue de la confrontation contre le Real Madrid.







Autre élément qui a pu interpeller le futur ex-entraîneur dans le fonctionnement du club, la présence de Nasser Al-Khelaïfi discutant longuement avant certaines stars de l’effectif avant une séance d’entraînement. Et sur ce point, il n’est pas le premier entraîneur du PSG à avoir été étonné.