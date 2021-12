PSG - Pochettino : "Ce match nul n'est pas miraculeux"

Le Paris Saint-Germain est un adepte du Fergie Time cette saison. Ce n'est pas la première fois que le club de la capitale change le cours d'un résultat dans les derniers instants de la partie. Après avoir arraché la victoire contre Lyon et Metz dans le temps additionnel, le PSG a cette fois-ci décroché un match nul sur la pelouse de Lorient en toute fin de match grâce à un but de Mauro Icardi. Pour autant, Mauricio Pochettino a refusé d'admettre que le PSG avait eu de la chance et ne méritait pas ce match nul.

"Pourquoi un miracle ? On a marqué un très beau but. Je pense qu’on méritait. On a eu beaucoup d’occasions. Vous devez respecter l’adversaire. Tout le monde doit respecter Lorient. Peut-être qu’à l’heure actuelle ils sont 19e, mais peut-être qu’ils vont finir à une autre position. Si vous sous-estimez cette équipe, c’est difficile de jouer. On a bien commencé le match. Ensuite, on a eu tort dans notre manière de jouer. On les a laissé jouer en transition. Tant qu’on est en vie, on peut marquer. La Ligue 1 c’est très difficile. C’est important qu’on n’ait pas perdu aujourd’hui. On doit s’améliorer. On joue tous les trois jours, ça rend les choses difficiles", a analysé l'Argentin au micro de Canal Plus.

"Les résultats sont conformes à nos attentes"

Mauricio Pochettino a développé sa réflexion en conférence de presse : "Je pense qu’on a plutôt bien démarré la première mi-temps, avec l’occasion de Mauro (Icardi), qu’il n’a pas pu concrétiser. Mais ensuite, on n’a pas été bon dans notre jeu de position. Il y a eu beaucoup d’erreurs et de mésententes de notre côté. À chaque ballon qu’on perdait, on a créé la possibilité pour Lorient de nous faire mal en transition, sur des attaques rapides. On avait le ballon et largement la possession, mais sans réellement dominer le jeu au début".

"Au niveau de nos résultats, ils sont pour l’instant conformes dans les trois compétitions : la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Ils sont corrects je crois. Au niveau du rendement, on est toujours en recherche. On cherche la meilleure manière d’organiser l’équipe pour jouer de la façon dont on souhaite le faire. Ces quatre premiers mois de compétition ont coïncidé avec une grosse densité de matchs et beaucoup de voyages. On a également fait face à des circonstances empêchant que les pièces du puzzle se complètent et que tout fonctionne de la meilleure manière. Cela va venir avec le temps, on peut encore faire bien mieux, mais l’idée générale est conforme à ce qu’on veut", a ajouté le technicien du PSG.

"Un carton rouge peut arriver à n'importe quel joueur"

Mauricio Pochettino est revenu sur l'expulsion de Sergio Ramos, entré en jeu à la pause : "Sergio est entré parce qu’on voulait construire à trois derrière, avec Marquinhos, Presko (Kimpembe) et lui, et avoir plus de percussion sur les côtés. Il était dans une position assez libre, avec Angel à sa gauche. Ça a changé la manière d’attaquer et notre positionnement. C’était mieux en seconde période, on a réussi à se procurer de meilleures occasions, on aurait pu marquer davantage mais on n’a pas su concrétiser. Sur son expulsion, c’est le football, non ? S’il était resté chez lui ou sur le banc, ça n’aurait pas pu arriver, c’est sûr (rire). Mais bon, ça peut arriver à n'importe quel joueur".

Enfin, l'Argentin s'est exprimé sur les vacances de ses joueurs et espère qu'ils vont en profiter sans pour autant faire de folies et risquer d'attraper le Covid : "Le plus important, maintenant, est de profiter en famille. Avec la pandémie que nous traversons, les problèmes que nous vivons, on ne sait pas où on va. Si vous pouvez être avec votre famille, profitez avec elle. Malheureusement, nous qui venons d’Argentine, nous ne pouvons pas y rentrer pour plusieurs raisons, mais que les joueurs profitent avec leurs familles et qu’ils prennent soin d’eux. La santé est le plus important vous savez. Passez de bonnes fêtes avec vos familles, et bonne année !"