Le PSG, l'OM et l'OL accrochés, Saint-Etienne s'enfonce

Ce mercredi, à l'occasion de la dernière journée des matches aller, tous les matches de Ligue 1 se jouaient à 21h00.

Lorient – PSG : 1-1

On se demandait comment allait jouer le PSG sans Mbappé, son sauveur depuis le début de saison. Réponse : très mal !

Bousculés par des Lorientais entreprenants, les Parisiens ont concédé l'ouverture du score sur une superbe frappe de Monconduit (40e). Entré en jeu en deuxième période, Sergio Ramos a été expulsé en fin de match pour un deuxième carton jaune. Mais grâce à son réalisme, le PSG a égalisé par Icardi. Un résultat cruel pour Lorient.

Marseille –Reims : 1-1

Marseille s'est fait très peur face à Reims. Mené au score (Ekitike, 75e), réduit à 10 (Dieng, 85e), l'OM a égalisé sur penalty par Payet au bout du temps additionnel (90+8e).

Auteur de la faute amenant le penalty, le Rémois Gravillon a été expulsé en deux temps : un premier jaune pour la faute et un deuxième pour contestation.

Monaco – Rennes : 2-1

Mené au score (but de Terrier à la conclusion d'une superbe action collective, 16e), Monaco a renversé la vapeur grâce à ses deux vedettes offensives : Wissam Ben yedder (35e, s.p.) et Kevin Volland (72e).

Troisième avant cette rencontre, Rennes chute du podium de la Ligue 1.

Nice – Lens : 2-1

Tout comme Monaco, Len Nice était mené au score (Kalimuendo, 30e) mais l'a emporté grâce à une belle deuxième période avec des bvuts de Lemina (63e) et Kluivert (79e).

C'est le sixième match sans victoire du RCL pour qui il est temps que l'année se termine.

Montpellier – Angers : 4-1

Ce soir, Montpellier était trop fort pour Angers. Savanier (14e), Coazza (30e), Ristic (51e) et Mavididi (77e) ont régalé La Mosson. Pereira Laga a sauvé l'honneur pour le SCO (45+1e).

Saint-Etienne – Nantes : 0-1

Pour le deuxième match de Dupraz à la tête des Verts (et le premier en Ligue 1), les Stéphanois n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Pis, ils ont concédé un but en fin de rencontre (Kolo Muani, 83e).

Bordeaux – Lille : 2-3

Bordeaux a mené deux fois au score grâce à un doublé du Hondurien Elus (18e, 45e). Mais comme souvent depuis le début de la saison, Bordeaux a été victime des largesses de sa défense. André (33e), Yilmaz (77e) et David (84e) en ont profité pour offrir la victoire au LOSC.

Lyon – Metz : 1-1

Lyon n'y arrive toujours pas ! Lukeba avait pourtant ouvert le score (56e) mais trois minutes plus tard, Metz revenait à égalité grâce à Traoré. Les Lyonnais n'ont pas ensuite réussi à faire plier une deuxième fois la défense messine.

Troyes – Brest : 1-1

Après six victoires de suite, Reims avait lourdement chuté à domicile contre Montpellier (0-4). Les Brestois espéraient renouer avec la victoire mais ils se contentent du nul. Honorat avait pourtant marqué très rapidement (5e) mais le champion du monde Adil Rami a égalisé à dix minutes de la fin.

Clermont – Strasbourg : Reporté

En raison d'un épais brouillard, l'arbitre de la rencontre, Monsieur Dechepy, a annoncé aux deux équipes, à cinq minutes du coup d'envoi, que le match était reporté à une date encore non déterminée.

Le point sur le classement

A l'issue des matches aller, le PSG caracole en tête de la Ligue 1 avec 46 points. Nice profite du nul du Marseille pour s'emparer de la deuxième grâce à une meilleure différence de buts.

Avec 31 points, Rennes est 4e devant Montpellier (31), Monaco (29), Nantes (28), Lille (28), Lens (27) et Strasbourg (26) qui ferme le Top 10.

Dans la deuxième partie de tableau on trouve Angers (11e avec 25 points), Brest (25), Lyon (24), Reims (23), Troyes (17), Clermont (17) et Bordeaux (17e avec 17 points).

Metz est 18e et barragiste avec 16 points et les deux relégables sont Lorient (16 points) et Saint-Etienne (12).