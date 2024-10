PSG, Patrice Evra fracasse la direction parisienne

Dépourvu de stars, le Paris Saint-Germain se débrouille avec les jeunes joueurs de son effectif pour le projet futur du club.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain se déplace à Nice pour le compte de la rencontre en clôture de la septième journée de Ligue 1. Leader du championnat de France, le club francilien ne contient plus de stars ou encore un leader depuis quelques mois, notamment après le départ de Kylian Mbappé. Une absence de grands noms constatée par Patrice Evra, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui dézingue le projet du club de la capitale.

Evra déplore l’absence de stars et l’abandon des légendes

Nouveau consultant de RMC, Patrice Evra s’est prononcé, ce vendredi, sur le nouveau projet du Paris Saint-Germain, désormais axé beaucoup plus sur les jeunes joueurs à fort potentiel. Déplorant le manque de « stars » dans la formation francilienne, l’ancien arrière gauche de l’équipe de France estime que le nouveau projet du club de la capitale aura du mal à décoller.

« Oh, cela commence bien ! Je ne déteste pas le PSG, je le tartine de temps en temps. Je ne fais pas partie des gars qui jouent à Marseille, prennent l’accent marseillais et oublient Paris. À un moment, tu voyais plus des Leonardo DiCaprio et des Kardashian dans les tribunes au lieu de voir des George Weah ou Bernard Lama. Et maintenant, c’est tout l’opposé, où tu dégages toutes les stars », a lancé l’ancien défenseur niçois.

Le PSG n’est pas encore prêt pour la LDC

Par ailleurs, l’ancien de Manchester United et de la Juventus estime que Luis Enrique pourrait construire quelque chose au PSG, mais cela serait difficile avec un tel effectif. A en croire Patrice Evra, le club francilien devrait faire appel à des expérimentés dans son effectif s’il prétend devenir le deuxième club français vainqueur de Ligue des champions après Marseille.

« Luis Enrique va construire quelque chose, il est sur la bonne voie, mais il va falloir du temps, tu ne gagnes pas de Ligue des champions avec des enfants. Si, à présent, vous vous attendez à la gagner avec des mômes… Certains n’ont même pas dix matches de Champions League, mais sont déjà pris pour des stars parce que quand tu arrives à Paris, on te « déballe » le tapis rouge », a ajouté l’ancien international français (81 capes).