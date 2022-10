PSG : Pascal Dupraz prend la défense de Mbappé et tacle le club

La situation de Kylian Mbappé, qui souhaiterait quitter le PSG quelques mois seulement après avoir prolongé, continue de faire parler.

Pour ou contre Kylian Mbappé ? Depuis que l'attaquant tricolore a laissé fuiter ses envies de départ, les avis pleuvent sur l'attitude tantôt trop égoïste du joueur, tantôt pour fustiger les promesses non tenus par le PSG.

Interrogé sur la situation dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz a clairement pris la défense de l'ancien monégasque, pointant du doigt la gestion du club au moment de le convaincre de prolonger, en fin de saison dernière.

"Mbappé n'est pas coupable. Ce garçon a 23 ans. On lui donne tout : l'argent et le pouvoir. Fatalement, les dirigeants allaient prendre le boomerang dans la tête", a estimé l'ancien entraîneur d'Evian et de Toulouse, notamment.

"Les dirigeants sont irresponsables de donner autant de pouvoir à un joueur comme celui-ci, bien qu'il soit promis à être le meilleur joueur du monde. C'est le terrain qui va régler le problème du Paris Saint-Germain, et le talent de Mbappé, on l'espère, mais ce n'est pas logique qu'on acquiesce à tous les désirs d'un joueur de 23 ans.

"L'argent, c'est déjà suffisant. Mais lui donner le pouvoir, lui dire qu'on va prendre un grand attaquant, qu'on va virer Neymar..."