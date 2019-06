PSG, Paredes annonce qu'il ne partira pas cet été

Leandro Paredes annonce vouloir rester au PSG malgré de nombreuses rumeurs de départ le concernant.

Les rumeurs s'intensifient autour de Leandro Paredes et elles pointent toutes vers un départ du milieu de terrain argentin, lui dont les dirigeants du PSG ne voudraient plus. En effet, nos confrères de L'Equipe indiquaient ce mercredi que le joueur voudrait s'imposer à Paris, mais qu'il était possible que Leonardo tente de lui trouver un club en dans les prochains jours.

#Video ¿Se queda en el PSG? ¡Leandro Paredes confirmó que va a ser de su futuro! Escuchá al volante de la Selección Argentina.https://t.co/D1vYcOkC9r — SportsCenter (@SC_ESPN) 26 juin 2019

De son côté, le média Paris United indiquait que Paris avait tenté -sans succès- d'inclure Paredes dans un échange avec la Rome dans l'optique d'obtenir la signature du très convoité Milinkovic-Savic.

Mais qu'en pense lintéressé ? Leandro Paredes a justement été convié à s'exprimer sur le sujet par ESPN à l'issue de l'entraînement du jour de l' et malgré la tendance l'envoyant loin de Paris cet été, le joueur Albiceleste ne compte pas quitter la capitale française dans un futur proche :

"Est-ce que je vais rester à Paris ? Oui, oui, je reste, je m'y sens bien. Les rumeurs ? Ce n'est rien, je suis heureux, je ne vais nulle part", a dit le joueur argentin depuis le où il dispute actuellement la Copa America avec sa sélection.