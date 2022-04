PSG ou Real ? Seedorf tranche sur le cas Mbappé

La légende néerlandaise a également évoqué diverses autres questions clés relatives à la Coupe du monde avant le tirage au sort de vendredi, dans une interview accordée à Radio MARCA.

"Mbappé s'intégrerait au Real Madrid parce que tous les grands joueurs s'intègrent au Real Madrid", a-t-il déclaré.

Seedorf a déclaré sa conviction qu'il n'y a pas de favori clair pour la Coupe du monde de cette année.

"De nombreuses équipes sont à égalité. Beaucoup d'équipes peuvent gagner la Coupe du monde, mais beaucoup de choses peuvent arriver avant le début du tournoi et les choses peuvent changer d'ici à décembre", a-t-il déclaré.

Le joueur de 46 ans a également commenté le style de jeu mis en place par le patron de l'Espagne, Luis Enrique, en soulignant son approche directe.

"[Luis Enrique] est un entraîneur qui a toujours aimé faire avancer le ballon sans beaucoup de touches", a-t-il déclaré.

"Il y a plusieurs façons de jouer au football ; on peut et on doit tirer le meilleur de chaque équipe".

Seedorf a ensuite fait l'éloge de l'attaque française et a déclaré qu'elle avait l'expérience nécessaire pour gagner à nouveau la Coupe du monde, comme elle l'avait fait il y a quatre ans en Russie.

"La bonne chose à propos de [la France] est qu'ils ont une attaque très forte", a-t-il dit.

"Ils ont déjà gagné la Coupe du monde de cette façon et ils savent comment le faire à nouveau".