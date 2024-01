PSG ou OM, Sadio Mané appelé à revenir en Ligue 1 !

Actuellement joueur d’Al Nassr FC en Arabie Saoudite, Sadio Mané compte revenir en Ligue 1. Le Sénégalais a déjà fait son choix. Et ce n’est pas Metz.

Actuellement en rassemblement avec l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier au 11 février) en Côte d’Ivoire, Sadio Mané a célébré son mariage plus tôt ce weekend. Ancien joueur du FC Metz actuellement sous les couleurs d’Al Nassr FC, l’attaquant a été approché pour revenir en Ligue 1.

L’aveu d’Iliman Ndiaye sur Mané

Convoqué par le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, à l’instar de ses compatriotes et coéquipiers de l’OM Ismaïla Sarr et Pape Gueye, Iliman Ndiaye continue de suivre les actualités de l’Olympique de Marseille bien qu’il soit loin des Bouches-du-Rhône. L’ancien attaquant de Sheffield United fait un appel de pied à son compatriote évoluant en Arabie Saoudite.

Getty

Selon les propos relayés par le quotidien régional, La Provence, le joueur de 23 ans aurait souhaité voir l’ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich à l’Olympique de Marseille. Il n’a pas manqué à le lui faire savoir. « C’est exceptionnel de jouer avec lui, il te met à l’aise et te sort de la difficulté sur le terrain. Il a de l’expérience, il me conseille beaucoup. Je lui ai dit qu’il pouvait venir à l’OM », a déclaré Iliman Ndiaye. La réponse du double vainqueur du prix « Joueur africain de l’année » est attendue.

Getty Images

Sadio Mané pourrait faire plaisir à son compatriote. Parti du Bayern Munich l’été dernier, le Sénégalais a signé un contrat jusqu’en juin 2026 avec Al Nassr FC en Arabie Saoudite aux côtés de Cristiano Ronaldo. Cette saison, le joueur compte 26 matchs joués toutes compétitions confondues avec le club saoudien. Sur l’ensemble, Sadio Mané dénombre 12 réalisations et 6 passes décisives.