PSG ou Manchester United ? Matthijs de Ligt fait son choix

Ciblé par le Paris Saint-Germain et Manchester United, le défenseur néerlandais vient de choisir sa prochaine destination.

Le choix est fait. A trois ans de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Matthijs de Ligt pourrait quitter le club bavarois cet été. Très convoité sur le marché des transferts, le défenseur central des Oranje vient de prendre une décision forte pour son avenir.

Le PSG et Man United sur le dossier

Matthijs de Ligt donne le tournis aux grosses écuries européennes. Dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, le défenseur néerlandais reste toujours une cible pour le club de la capitale française. Les champions de France reviennent à la charge pour l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam.

Mais la formation dirigée par Luis Enrique a de la concurrence si elle veut s’attacher les services du solide défenseur des Pays-Bas. Huitième de la saison écoulée en Premier League, Manchester United veut renforcer son effectif pour le prochain exercice. En effet, les Red Devils ont jeté leur dévolu sur l’ancien joueur de la Vieille Dame.

(C)Getty Images

Selon les informations rapportées par le journaliste italien, Fabrizio Romano, ce mercredi, le joueur de 24 ans vient de faire son choix entre les Franciliens et les Mancuniens. A l’en croire, Manchester United a eu le feu vert de Matthijs de Ligt pour poursuivre et avancer dans les négociations. Les Red Devils négocient avec le Bayern Munich sur la structure des frais et des accords. Aucune discussion en cours entre l'agent du joueur et le Paris Saint-Germain car le joueur donne la priorité à Manchester United.

Selon Sky Sport Allemagne, le Bayern Munich aurait fixé le prix du Néerlandais à 50 millions d’euros€ plus bonus et discute avec Manchester United, qui espère boucler l'opération pour un prix inférieur.