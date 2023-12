PSG Ou Chelsea ? Moscardo tranche enfin

L'enfant prodige des Corinthians, Gabriel Moscardo, a exclu tout transfert en janvier, alors que Chelsea et le PSG s'intéressent à lui.

Les deux géants européens souhaitent recruter le milieu de terrain brésilien lors de la fenêtre de transfert de janvier. Le Paris Saint-Germain aurait vu sa première offre de 22 millions d'euros rejetée par les Corinthians qui, selon Foot Mercato, évaluent le joueur à 40 millions d'euros. Chelsea a également vu son offre initiale de 20 millions d'euros rejetée par le club brésilien.

Aujourd'hui, le joueur de 18 ans a lui-même répondu à toutes les spéculations concernant son transfert en déclarant qu'il n'avait pas l'intention de quitter le Timao et qu'il souhaitait revenir au club en janvier.

L'article continue ci-dessous

Le jeune joueur s'est confié à La Gazeta Esportiva : "On parle beaucoup de mon avenir, mais je suis très reconnaissant de porter ce maillot. Je suis très heureux. C'est un grand club et je suis ici depuis mon enfance. Je laisse ces rumeurs à mon agent, je vis ma réalité. Ma réalité, c'est que je reviendrai aux Corinthians en janvier. Je suis très enthousiaste. Je suis jeune, j'aime vivre de nouvelles expériences, je veux apprendre.

Un autre rapport de Foot Mercato affirme que le PSG a eu des discussions positives avec les géants brésiliens et s'est mis d'accord sur un accord qui verra Moscardo rejoindre les champions de Ligue 1 en janvier, puis être immédiatement renvoyé en prêt à son ancien employeur jusqu'en juin ou décembre 2024.

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a également confirmé que le club était en pourparlers avec les Corinthians. Campos a été cité par le journaliste Fabrizio Romano : "Nous sommes informés des meilleurs talents du monde, bien sûr. Rien n'a encore été scellé ou signé".

Les géants français ont actuellement une longueur d'avance sur les Blues dans la course au transfert du Brésilien, mais il reste à voir si l'un ou l'autre des clubs finira par s'aligner sur la valeur de 40 millions d'euros des Corinthians. Pour l'instant, Moscardo profite d'un repos bien mérité après avoir disputé 18 matches de Serie A brésilienne cette saison, au cours desquels il a marqué un but et délivré une passe décisive.