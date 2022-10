PSG - OM : Maintenant ou jamais pour l'Olympique de Marseille?

Le PSG en pleine polémique, l'OM au pic de sa forme, le classique pourrait bien être un tournant pour les Marseillais.

Entre Paris Saint-Germain et Olympique de Marseille, tout a changé depuis l'arrivée du Qatar. Le rachat du PSG par QSI en 2011 a fait basculer le club de la capitale dans une autre ère, loin, très loin au dessus du niveau habituel de la Ligue 1.

Une conjoncture clairement favorable

Alors que Paris recrutait Beckham, Ibrahimovic, Cavani, Neymar, Mbappé et Messi, l'OM, de son côté, s'enlisait dans un niveau intermédiaire et loin de son prestige historique. Entre 2014 et 2021, le club phocéen n'a ainsi participé qu'à une seule campagne de Ligue des Champions, en 2020, ponctuée par 5 défaites et 1 difficile victoire face à l'Olympiakos.

Pourtant, depuis l'arrivée de Pablo Longoria à Marseille, d'abord comme directeur sportif puis comme président, le vainqueur de la Ligue des Champions 1993 va mieux, beaucoup mieux. Son effectif, en constant chamboulement, a attiré de vrais talents qui ont su se relancer en bord de Méditerranée comme Matteo Guendouzi ou Pau Lopez. Cet été, fort d'une qualification en Ligue des Champions arrachée dans les ultimes instants de la dernière saison, l'OM s'est offert le luxe de s'attacher les services d'Alexis Sanchez, passé par le Barça, Arsenal, Manchester United et l'Inter Milan.

Paris doute, Marseille se rassure

À Paris, l'été a été moins mouvementé en termes d'arrivées, certes, mais pas en interne. La rumeur Zidane a laissé place à l'arrivée de Galtier sur le banc, bien accompagné par un duo Campos - Henrique supposé relancer un effectif décrié pour ses échecs en Ligue des Champions. Kylian Mbappé, longtemps annoncé sur le départ, a finalement prolongé 3 ans.

C'est pourtant ladite situation interne qui ronge aujourd'hui le club de la capitale. Si sportivement, les résultats sont bons bien que parfois hésitants en termes de production de jeu, le PSG est constamment rongé par les polémiques. La plus récente fait état de la volonté de Mbappé de quitter Paris à tout prix, déçu par des promesses non tenues et par une campagne qu'aurait mené le club sur les réseaux sociaux pour s'en prendre à lui lorsqu'il hésitait encore à prolonger ou non.

À Marseille, la pluie a rapidement laissé place au soleil. Sampaoli débarqué au début de l'été, c'est Igor Tudor qui lui a succédé, non sans pertes et fracas. C'est par le jeu qu'il a su s'imposer, l'OM remportant 7 rencontres et faisant 2 nuls en 9 journées de championnat, quasiment le meilleur départ de son histoire.

Le soir ou jamais?

Certains ont rapidement douté de la capacité des Olympiens à élever leur niveau dans une grande rencontre, le traumatisme des récentes campagnes en Ligue des Champions étant encore tenace. C'est pourtant en venant deux fois à bout du Sporting CP, avec deux prestations complètes et étonnantes de sérénité (qui auront d'ailleurs poussé l'adversaire à la faute) que Marseille s'est relancé dans la course à la Ligue des Champions.

Du côté des joueurs également, la donne pourrait être différente. Lionel Messi est annoncé forfait et Kylian Mbappé doit encore faire face aux rumeurs. Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanches (blessés), tout comme Sergio Ramos (suspendu), ne devraient pas non plus être de la partie face à Marseille là où Hakimi déçoit et Neymar ralentit après un début canon.

Pour l'OM, Harit, Guendouzi et Clauss sont dans une forme étincelante tandis que Mbemba et Bailly rassurent derrière. Si Gerson et Payet sont encore en deçà, il faudra également surveiller Nuno Tavares qui ne brille plus autant qu'en début de saison.

Ainsi, si Paris demeure favori et son effectif supérieur, Marseille a, pour la première fois depuis longtemps, de sérieuses raisons d'y croire. Il faudra faire un exploit pour arriver à battre le PSG au Parc des Princes, ce qui serait la seconde victoire depuis 2010.