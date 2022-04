PSG-OM : Les pronostics de la rédaction de Goal France

Le titre semble déjà joué en Ligue 1, mais un match entre le leader et son dauphin n’est jamais anodin. Encore plus lorsqu’il s’agit d’un Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, programmé dimanche soir (20h45) au Parc des Princes dans le cadre de la 32e journée.

Sur le papier, Paris et ses stars partent évidemment favoris, notamment après les deux cartons face à Lorient (5-1) et Clermont (6-1). Mais en face, Marseille reste sur huit victoires toutes compétitions confondues. Et aussi sur un succès dans la capitale la saison dernière (1-0) !

Getty

Alors, qui va gagner ? Les acteurs, qui s’étaient quittés sur un score nul à l’aller (0-0), en décideront dimanche soir. Et en attendant, la rédaction se mouille : avantage Paris, mais certains ont décidé de ne pas enterrer l’OM si facilement !

Marc Mechenoua : PSG 3-0 OM

Marseille se présente à Paris avec une belle série de huit victoires lors des huit derniers matchs. Mais ce dimanche au Parc des Princes, l'OM dispute son cinquième match en quatorze jours, avec un déplacement en Grèce jeudi soir qui va forcément laisser des traces. Face à un PSG qui ne joue qu'un match par semaine, la fraîcheur sera parisienne. Un rythme qui amène certains joueurs à avoir des fourmis dans les jambes, comme Kylian Mbappé qui reste sur cinq passes décisives et cinq buts lors des deux dernières rencontres de L1. Mais contre son dauphin, Paris a l'opportunité de se rapprocher de son dixième titre de champion de France, qu'il pourrait valider la semaine prochaine (à Angers ou contre Lens). Et il ne fera aucun cadeau.

Naïm Beneddra : PSG 1-2 OM

L’OM aborde ce Classico dans les meilleures conditions possibles. L’équipe affiche sa meilleure série sous l’ère Sampaoli et le moral est au plus haut après avoir assuré la qualification pour les demies de la C4. De plus, Payet ses coéquipiers joueront ce choc sans véritable pression, contrairement aux Parisiens. Malgré l’absence attendue de Milik, les Phocéens ont donc tout pour rééditer leur performance de la saison dernière. En y alliant cette fois la manière au résultat.

Gilles Campos : PSG 1-1 OM

Milik or not Milik, je ne vois pas l’OM perdre dimanche soir. Avec leurs huit victoires consécutives, les Marseillais sont en feu et, hormis le Polonais, tous les cadres seront au rendez-vous. En face, Paris pourra compter sur ses stars et surtout sur Mbappé, qui semble actuellement être le meilleur joueur du monde, mais je pense que le collectif marseillais parviendra à ramener un point du Parc des Princes.

Sébastien Martins : PSG 3-1 OM

Quasiment assuré d’être champion de France, le PSG doit marquer le coup lors de ce Classique. Après la débâcle face au Real Madrid et avec la gronde des supporters, la bande à Mbappé, Messi et Neymar a une ultime occasion cette saison de marquer les esprits dans un match important. Les hommes de Pochettino doivent au moins ça à leurs supporters.

Simon Fuentes : PSG 3-1 OM

Dans ce Classique ultra important pour les Olympiens, je m'attends à ce que le collectif de Jorge Sampaoli parvienne, par séquences, à bousculer le PSG. Paris ayant souvent du mal contre les équipes athlétiques et accrocheuses, il pourrait tomber dans le piège en faisant preuve de nervosité, et ainsi faire le jeu de l'OM. Néanmoins, la forme olympique de Kylian Mbappé, couplée aux récents progrès affichés dans son entente avec Lionel Messi et Neymar, finira selon moi par faire la différence. Je vois donc le PSG s'imposer par deux buts d'écarts face à un OM cohérent, sauvé par les qualités intrinsèques de ses stars.

Xavier Béal : PSG 3-1 OM

L’OM ayant joué jeudi soir en Grèce, je pense que les Olympiens manqueront de fraîcheur physique par rapport aux Parisiens, surtout en fin de match. Avec la MNM, le PSG devrait probablement faire trembler les filets marseillais au moins trois fois. L’OM devrait parvenir à sauver l’honneur par son homme fort du moment : Dimitri Payet.

Tom Binet : PSG 4-2 OM

Beaucoup plus de spectacle qu'à l'aller pour ce deuxième Classico de la saison. Forts de leurs huit victoires consécutives, les Olympiens ont les armes pour venir inquiéter Marquinhos et compagnie dans un Parc des Princes qui sonnera encore creux. Seulement en face, la bande à Mauricio Pochettino n'a plus que ce titre de Ligue 1 à aller chercher, et semble avoir décidé d'y mettre - un peu - la forme en cette fin de saison. Portés par un trio Mbappé-Neymar-Messi enfin spectaculaire, les Parisiens restent sur deux démonstrations offensives face à Lorient puis Clermont et rien ne semble indiquer qu'ils ne souhaitent en rester là, alors que se profile l'un des derniers grands rendez-vous d'une saison bien décevante Porte d'Auteuil. Et puisque le championnat a décidé de devenir fou avec déjà 38 buts inscrits lors de la 31e journée, place à un nouveau festival offensif pour venir conclure le week-end.