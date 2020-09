PSG-OM : Julian Draxler encore absent demain ?

Ce samedi au Camp des Loges, l'Allemand n'a pas participé au début de l'entraînement alors que le PSG affronte l'OM dimanche (21 heures).

Touché à l'adducteur droit, et forfait jeudi à Lens, Julian Draxler pourrait être trop juste pour la réception de l' dimanche (21 heures). Le milieu de terrain allemand était absent ce samedi au Camp des Loges pour le début de l'entraînement collectif.

Les retours de Navas, Di Maria, Paredes et Neymar

En revanche, comme annoncé par Thomas Tuchel en milieu d'après-midi, Neymar, Leandro Paredes, Keylor Navas et Angel Di Maria ont tous fait leur retour. En fonction de ce que décidera le coach, ils pourraient jouer quelques minutes dimanche, voire démarrer la rencontre pour certains, même si Tuchel a précisé qu'il ne prendrait aucun risque.

Notons enfin la présence de nombreux jeunes pour la séance du jour. Nés en 2003, Xavi Simons et Soumaila Coulibaly étaient encore avec le groupe ce samedi. Même chose pour les 2001 Alexandre Fressange et Bandiougou Fadiga. Simons et Fadiga étaient d'ailleurs du déplacement à Lens.