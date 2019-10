PSG-OM : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG accueille l'OM ce dimanche au Parc des Princes. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur le Classique.

C'est le choc de la 11e journée de . Ce dimanche, au Parc des Princes, le accueille l' . Un match toujours particulier, entre deux rivaux historiques du Championnat de . Et encore une fois cette année, les Parisiens partiront grands favoris, d'autant que l'OM n'a remporté aucun de ses 15 derniers matches contre Paris en (3 nuls, 12 défaites).

André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, ne cache pas qu'il faudra un exploit de son équipe pour venir à bout du PSG : "La différence entre les deux équipes est abyssale. On ne va pas à Paris pour participer à la fête du PSG, vous comprenez... Quand on regarde les statistiques, cela ressemble à ça. Tu y vas avec tes armes, tu mouilles le maillot mais le décalage est abyssal. Et je dis ça en respectant notre emblème et le talent de nos joueurs."

Avant le Classique, l'OM (4e) compte 8 points de retard sur le PSG, qui a déjà pris le large en tête du Championnat.

Goal vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette rencontre !

Match PSG-OM Date Dimanche 27 octobre 2019 Coup d'envoi 21h00

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En France, PSG-OM est diffusé sur la chaîne payante Canal+.

Chaîne TV Streaming Canal+ MyCanal

Les joueurs disponibles et la compo probable

Position Le groupe du PSG Gardiens Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka Défenseurs Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Marquinhos, Thiago Silva, Juan Bernat, Colin Dagba, Loïc Mbe Soh Milieux Pablo Sarabia, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Ander Herrera, Marco Verratti, Julian Draxler Attaquants Edinson Cavani, Mauro Icardi, Eric Maxim Choupo-Moting, Kylian Mbappé

La compo probable du PSG : Navas - Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Verratti, Herrera - Di Maria, Icardi, Mbappé

Les principaux absents : Kehrer, Gueye, Neymar, Meunier (blessés), Aouchiche, Kouassi, Kalimuendo, Pembélé (sélection), Bakker, Innocent, Kurzawa (choix)

5 stats à connaître (avec Opta)

- Marseille n’a remporté aucun de ses 15 derniers matches contre Paris en Ligue 1 (3 nuls, 12 défaites), sa pire série sans victoire contre un adversaire dans son histoire dans l’élite. Si Paris s’impose, il comptera 31 victoires contre l’OM, revenant ainsi à hauteur de son adversaire du jour (31 victoires pour Marseille, 30 pour Paris et 19 nuls jusqu’ici).

- Paris a gardé sa cage inviolée lors de 5 de ses 7 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 (2 buts encaissés), après avoir encaissé 12 buts lors des 6 précédentes.

L'article continue ci-dessous

- Paris affiche 7 clean sheets en Ligue 1 2019/20, aucune équipe ne fait mieux dans les 5 grands championnats européens cette saison (à égalité avec Reims). Le club parisien n’a subi que 17 tirs cadrés et 5.83 xG contre dans l’élite cette saison, moins que toute autre équipe.

- Mauro Icardi a inscrit 1 but tous les 24 ballons touchés en Ligue 1 2019/20, meilleur ratio dans les 5 grands championnats européens cette saison (min. 2 buts). L’attaquant de Paris devance... son équipier Edinson Cavani (1 but tous les 25 ballons touchés).

- Angel Di Maria est impliqué dans 4 des 5 derniers buts de Paris contre Marseille en Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives). Il est impliqué dans 20 buts en Ligue 1 en 2019 (13 buts, 7 passes décisives), seul... Kylian Mbappé (28 – 22 buts, 6 assists) fait mieux.