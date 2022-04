PSG-OM : Clasico, les Parisiens de l’OM sont chauds !

J-6. Dimanche soir, au Parc des Princes, le leader parisien accueillera son dauphin, l’Olympique de Marseille, pour un choc au sommet. Un "Classique" qui s’annonce passionnant, bien que le titre semble déjà joué. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, les deux équipes sont au top, et au même moment.

Le "match de l’année" pour Saliba

Paris a digéré son élimination et reste sur deux cartons consécutifs contre Lorient (5-1) puis Clermont (6-1), tandis que l’OM a enchaîné sept victoires toutes compétitions confondues. Sur le papier, le PSG et ses stars partent bien sûr favoris, mais le club phocéen pourra activer un autre levier : la motivation, évidente pour un tel match, et encore plus pour les joueurs originaires de l’Ile-de-France.

L'article continue ci-dessous

À lire : Harit en feu, Longoria pense à le garder

Trois d’entre eux - William Saliba, Amine Harit et Pape Gueye - ont participé à l’émission "Le Vestiaire", qui sera diffusée ce lundi sur RMC Sport. Et le match de dimanche a évidemment été abordé. Le "match de l’année, on ne va pas se mentir", a estimé défenseur central prêté par Arsenal, sous le regard amusé de son coéquipier Dimitri Payet, resté silencieux pendant l’échange.

Harit : "Nous, on vient de Paris, c’est chez nous là-bas"

"Nous, on vient de Paris, c’est chez nous là-bas", a renchéri Harit. "On vient de Paris, c’est chez nous là-bas. Devant la famille, tout ça… Pape, il vient du Blanc-Mesnil, Amine a grandi dans le 19e arrondissement", a récapitulé Saliba juste derrière. "Frère, tu vas voir qu’on aura la dalle, là", a ensuite promis Harit à Payet.

💬 "On ne va pas se mentir, c'est le match de l'année..."

💬 "On aura la dalle !"



Invités du Vestiaire, Saliba, Harit, Payet et Gueye se projettent dans le PSG-OM de ce dimanche.



🔵 #LeVestiaireOM

📺 Ce soir 21h sur RMC Sport 1 pic.twitter.com/wcRdK3Il7H — RMC Sport (@RMCsport) April 11, 2022

La motivation est présente. Mais elle le sera aussi en face. À l’aller, conclu sur un score nul et vierge, Paris était passé très proche de la défaite au Stade Vélodrome en jouant plus d’une demi-heure à 10 contre 11. Et la saison dernière, l’OM s’est imposé au Parc des Princes ! Le PSG a donc deux "revanches" à prendre, et il faudra au moins ça pour faire oublier aux supporters le cataclysme en Ligue des Champions.