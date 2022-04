OM : Harit en feu, Longoria pense à le garder

Quelle série. Depuis sa défaite face à Monaco (0-1) début mars, l’Olympique de Marseille a enchaîné sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont la dernière face à Montpellier (2-0) dimanche soir en Ligue 1. Un sprint final parfaitement lancé, donc, et un joueur n’est pas étranger à ce superbe départ : Amine Harit.

À Brest, Harit a saisi sa chance

Après un début de saison très prometteur, le Marocain a pourtant connu une période difficile lors de laquelle son entraîneur Jorge Sampaoli l’a très peu fait jouer. Il a rongé son frein, sur le banc ou en tribunes, mais il n’a jamais abdiqué. Et il a fini par être relancé à Brest, mi-mars, en l’absence de Payet. Buteur et impliqué sur trois des quatre buts de son équipe (4-1), Harit a su saisir sa chance.

Depuis, le milieu offensif marche sur l’eau. Il a encore trouvé le chemin des filets face à Saint-Etienne (4-2) récemment, et c’est lui qui donne la passe décisive - un véritable caviar ! - à Bamba Dieng contre Montpellier. "Je suis dans une bonne période et je me sens de mieux en mieux depuis quelques semaines, a reconnu Harit. En football, il faut toujours avoir de l'espoir et croire en soi. J'attendais mon moment, il est arrivé."

"C'est devenu un joueur très important pour nous"

"C'est devenu un joueur très important pour nous et il le sera à chaque match du sprint final", a confirmé son coach. À l’écart en hiver, en feu au printemps, et courtisé cet été ? Prêté sans option d’achat à l’OM par Schalke 04, celui qui peut également dépanner sur les côtés n’est pas sûr de retourner en Allemagne au terme de la saison. Bien parti pour remonter en Bundesliga, le club de la Ruhr ne souhaite à priori pas le récupérer.

En revanche, l’OM a revu sa position selon les informations de La Provence. Il y a encore quelques mois, tout le monde s’attendait à le voir repartir dès le 1er juillet, mais ses récentes performances ont changé la donne. Si confirmation sur le terrain il y a, alors le président Pablo Longoria se rapprochera de Schalke pour racheter les deux dernières années du contrat d’Harit. Attention, car Villarreal est également dans la course.