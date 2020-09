PSG-OM : Alves vole au secours de Neymar face à Alvaro

Après s’être plaint d’avoir été victime de racisme de la part d’Alvaro lors de PSG-OM, Neymar a reçu le soutien de Dani Alves.

Il n’y avait pas grand-chose à retenir sur le jeu, et c’est donc logiquement le feuilleton Neymar-Alvaro qui fait parler en ce début de semaine. Au sortir d’un Classique houleux (1-0), le Brésilien s’est plaint d’avoir été victime de racisme de la part de l’Espagnol, et ce dernier a répondu.

La lumière devra bien évidemment être faite sur cette sombre histoire. Mais en attendant, certains prennent d’ores et déjà position. À l’image de Dani Alves, compatriote et ancien coéquipier de Neymar à Barcelone et à Paris.

"Il n'y a pas de place pour les gens qui proclament la haine ou le racisme"

"Dans le sport comme dans la vie, nous sommes là pour inspirer les gens, pour transformer des vies, et il n'y a pas de place pour les gens qui proclament la haine ou le racisme", a d’abord écrit le latéral droit sur Instagram.

"Ne sois pas guidé par la haine, mon frère. Sois la paix et la gentillesse que tu portes dans ton âme. L'amour est la seule façon de combattre la haine, même si elle heurte notre nature par moment ! Je t'aime mon petit frère", a conclu Alves dans son message.

L'article continue ci-dessous