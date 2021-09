PSG-OL : Shaqiri veut "rivaliser avec les meilleurs"

A quelques heures du choc entre le PSG et l’OL, Shaqiri est revenu sur ses ambitions avec le club lyonnais, qu’il a rejoint à la fin du mercato.

En janvier 2017, l’Olympique Lyonnais, à la recherche d’un joueur frisson capable de le ramener tout en haut, avait pris le pari de faire venir Memphis Depay, en échec à Manchester United. Pendant quatre ans, l’attaquant néerlandais a grandi comme joueur et comme homme mais n’a pas réussi à ramener ce fameux trophée qui fuit l’OL depuis presque dix ans.

Parti libre au FC Barcelone durant l’été, Depay a laissé un vide dans l’effectif lyonnais que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Souhaitant apporter de l’expérience à un groupe relativement jeune, Peter Bosz et Juninho ont finalement fait de Xherdan Shaqiri le successeur non-officiel de néo-Barcelonais.

Barré à Liverpool qu’il avait rejoint en 2018, l’ailier suisse va tenter de relancer sa carrière, comme a pu le faire Memphis au Groupama Stadium. A quelques heures du choc contre le PSG, l’ancien du Bayern Munich ou de l’Inter Milan est revenu sur les raisons de son arrivée entre Rhône et Saône.

"Je suis excité et très heureux d’être ici. Peter Bosz aime le football offensif, la possession. Il a été l’une des principales raisons de ma venue. Je veux réussir et franchir un nouveau palier. Avec mon expérience et mon niveau de jeu, je veux aider ce club à retrouver sa gloire passée."

"L’objectif est de gagner de nouveaux trophées, remettre Lyon où il était il y a plus de dix ans. C’est l’heure d’amener cette équipe à la place qu’elle mérite", a-t-il déclaré sur Téléfoot.

A 29 ans, Shaqiri veut prouver qu’il n’est pas seulement qu’un joueur capable de coups d’éclat mais bien un ailier fiable. Sa première sortie au Groupama Stadium a enchanté supporters et dirigeants lyonnais.

Ces derniers espèrent d’ailleurs que le Suisse répètera la même partition dimanche soir, au Parc des Princes. Malgré un statut d’outsider, Shaqiri et l’OL ne viennent pas dans la capitale les bras baissés.

"On est excités, on veut rivaliser avec les meilleurs. On n’a pas peur, on va y aller avec confiance après avoir analysé le PSG. (…) Lionel Messi est un joueur incroyable, peut-être le meilleur de l’histoire. Ça a toujours été mon idole, je suis heureux de l’affronter. Mais le PSG a aussi des problèmes, on va profiter de leurs faiblesses et croire à l’exploit."