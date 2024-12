PSG : Nuno Mendes blessé, Luis Enrique donne de ses nouvelles

Buteur mardi soir contre le RB Salzbourg, Nuno Mendes était sorti sur blessure.

Le Paris Saint-Germain remportait sa deuxième victoire en Ligue des champions, mardi soir, après avoir eu raison du RB Salzbourg (0-3) en sixième journée de la phase de ligue de la nouvelle Ligue des champions. Au cours de la rencontre, les supporters parisiens ont eu de la frayeur après la sortie de Nuno Mendes avant la fin du temps règlementaire.

Plus de peur que de mal pour Mendes

Après l’ouverture du score par Gonçalo Ramos (30e), le Paris Saint-Germain a pu compter sur son défenseur portugais, Nuno Mendes (72e) pour faire le break avant l’aggravation du score par Désiré Doué (85e). Mais l’ancien arrière gauche du Sporting CP a été sorti sur blessure deux minutes avant le dernier but parisien, remplacé par Lucas Hernandez (83e), qui a disputé ses premières minutes depuis mai 2024. Si les fans craignaient le pire pour le Portugais, le coach du PSG a rassuré pour Mendes en conférence de presse après le match.

« C'est un coup, rien de grave », a rassuré Luis Enrique. Il profite de l’occasion pour saluer l’apport offensif de Nuno Mendes. « Pourquoi lui donner plus de cartouches offensives ? Pour ses qualités physiques et techniques. C’est un joueur qui a deux profils : il peut jouer en défense ou compléter le trio offensif. Nuno apporte beaucoup en attaque, que ce soit en termes de passes décisives ou d’actions telles que les buts qu’il a marqués. Il apporte à l’équipe des solutions alternatives selon l’état des autres joueurs. Nous cherchons toujours à jouer de cela et à créer les meilleures synergies possibles, celles qui se reproduisent le plus fréquemment. C’est pour cette raison que Nuno joue plus haut. Quand nous voyons que d’autres joueurs sont plus légers, nous avons cette possibilité de les interchanger. Et je pense que c’est une bonne chose pour nous », a ajouté l’Asturien.

