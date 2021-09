PSG : Nuno Mendes affiche ses ambitions

Le nouveau latéral gauche du club de la capitale a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs et veut démontrer tout son talent au PSG.

Méconnu du grand public, Nuno Mendes s'est vite fait un nom au Portugal. La dernière recrue du PSG a connu une ascension fulgurante avec le Sporting et aura à coeur de démontrer tout son potentiel dans les semaines à venir. En le recrutant, le vice-champion de France mise sur le présent mais aussi sur l'avenir. Dans une interview accordée à PSG TV, Nuno Mendes n'a pas caché sa fierté de rejoindre le Paris Saint-Germain durant un été fou pendant lequel le club de la capitale a enregistré les arrivées de Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Ramos et Messi.

"C’est clair que c’est une grande fierté pour moi d’avoir signé ici au milieu de tous ces grands joueurs. Je pense que c’est le rêve de tout joueur d’évoluer à leurs côtés. Je pense que c’est important pour moi de rester calme, de faire ce que je sais faire de mieux. Mon objectif, c’est de donner le maximum pour que le club me fasse confiance et que je reste définitivement. Je suis heureux d’être au Paris Saint-Germain. Je donnerai le maximum pour ce grand club, je le représenterai avec une immense fierté. Je vais tout donner chaque jour", a indiqué Nuno Mendes.

"Je suis très heureux d’être ici. Tout s’est passé très vite, mais je vais vite m’adapter et c’est un véritable bonheur de représenter le Paris Saint-Germain. C'est difficile de quitter sa famille, mais bientôt, ils seront aussi ici avec moi pour m'aider dans tout ce dont j'ai besoin. Pour moi c’est très important d'avoir ma famille près de moi. C’est sûr que ça a été très rapide. J’étais en sélection et j’ai reçu un appel pour me prévenir qu’il y avait une possibilité de signer avec le Paris Saint-Germain et ça m’a rempli de bonheur", a ajouté l'international portugais.

"J’ai l’intention de tout faire pour jouer les matches de Ligue des champions"

Le latéral gauche, champion du Portugal avec le Sporting, a connu une ascension fulgurante en à peine un an : "Je n’imaginais pas vivre ce genre d’aventure aussi rapidement mais un joueur de foot professionnel doit être prêt à tout. Je me suis préparé au maximum depuis ma formation pour représenter au mieux un club du plus haut niveau. J’ai parlé avec Danilo en sélection, je sais qu’il va m’aider dans mon processus d’intégration".

"Le secret de mon ascension c’est le travail. Travailler tous les jours c’est l’ingrédient qui m’a permis d’arriver ici à Paris. J’ai beaucoup évolué ces dernières années. Mais j’ai encore beaucoup à apprendre. Je n’ai que 19 ans et une seule année en tant que joueur professionnel, donc j’ai encore beaucoup de temps pour progresser. Et justement, je pense que cette équipe et ce club m’aideront vraiment à le faire", a ajouté Nuno Mendes.

L'international portugais est impatient de faire ses premiers pas au Parc des Princes et de découvrir la C1 : "Je suis impatient de découvrir le Parc des Princes et de jouer dans ce magnifique stade. Je pense que n’importe quel joueur voudrait évoluer dans une telle enceinte et y représenter le Paris Saint-Germain. J’ai eu cette opportunité et je vais la saisir. Et la Ligue des Champions… C’est une compétition à laquelle je n’ai jamais participé. Je suis très heureux que Paris y soit engagé et j’ai l’intention de tout faire pour jouer ces matches. Enfin…Que je joue ou que je ne joue pas, je soutiendrai l’équipe à fond".