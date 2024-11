PSG, nouveau rebondissement pour William Saliba

Cité au PSG, le dossier William Saliba a pris une nouvelle tournure ces dernières heures.

Le Paris Saint-Germain affronte mercredi l’Atlético Madrid pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions. Un choc qui devrait permettre au club de la capitale de se relancer après ses deux dernières contre-performances dans la compétition. Par ailleurs, c’est le genre de matchs pour lequel un certain William Saliba serait très utile au PSG. Mais les chances de voir l’international français dans la capitale semblent être encore très minces.

William Saliba recale le PSG

A l’instar des autres secteurs, le PSG n’a pas beaucoup recruté en défense non plus. Le seul renfort estival du club parisien dans l’arrière-garde se nomme William Pacho. Et pour le moment, l’international équatorien répond aux attentes du PSG. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort est d’ailleurs l’un des éléments les plus utilisés par Luis Enrique cette saison avec ses 13 matchs et 12 titularisations toutes compétitions confondues. Mais avec les absences prolongées de Presnel Kimpembe et Lucas Hernández, le PSG ressent la nécessité de recruter un nouveau défenseur central. Le club francilien a donc jeté son dévolu sur William Saliba.

L'article continue ci-dessous

Théo Hernandez n’est pas le seul international français dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s’intéresse également au défenseur d’Arsenal, William Saliba. Mais TeamTALK annonce ce mardi que le club londonien n’envisagerait pas de se séparer de l’ancien stéphanois. Les Gunners souhaiteraient plutôt avoir William Saliba dans leur équipe pendant de longues années. Une idée à laquelle le défenseur tricolore, qui souhaite rester en Premier League, ne serait également par contre d’après le média. L’autre facteur qui ne profiterait pas au PSG, c’est le fait que William Saliba soit un ancien joueur de l’Olympique de Marseille.