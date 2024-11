Mercato, le PSG passe à l'attaque pour un Bleu

Le PSG est passé à l’action pour un international français en vue du prochain mercato.

Après un mercato moins bruyant cet été, Le Paris Saint-Germain va probablement sortir le chéquier lors de la prochaine fenêtre de transferts. Le club de la capitale a même déjà identifié ses cibles sur le marché des transferts, dont un international français. Un joueur pour lequel le PSG est passé à l’attaque ces dernières heures.

Le PSG discute avec Théo Hernandez

Après le départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG a décidé de changer sa politique sportive en misant dorénavant sur des jeunes talents. C’est dans cette logique que s’inscrivent les arrivées de Matvey Safonov, Joao Neves, William Pacho et Désiré Doué lors du mercato estival. Cependant, après 10 journées de championnat et à la veille d’un troisième match européen, le PSG a pris conscience de la nécessité de se renforcer davantage en défense. Cela en raison notamment du probable départ de Milan Skriniar, de la santé fragile de Nuno Mendes et surtout les absences prolongées de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Le dernier cité se réjouirait bien de la signature de la nouvelle cible du club de la capitale… Théo Hernandez.

Getty Images

Cela fait plusieurs mois maintenant que Théo Hernandez est associé à un transfert dans la capitale française. En fin de contrat avec l’AC Milan en 2026, l’international français représente une belle pioche pour le club francilien qui a déjà pris ses dispositions. Le journal AS révèle, en effet, ce mardi que le PSG aurait pris contact avec Théo Hernandez pour discuter d’une éventuelle signature dans les prochains mois. Le média ibérique précise toutefois que le dossier a des complications, d’autant plus que le Bayern Munich et plusieurs écuries de Premier League s’intéressent aussi à l’ancien madrilène. Une rude bataille s’annonce donc pour le PSG dans le dossier Théo Hernandez.