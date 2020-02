PSG, Neymar voit Mbappé "devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire"

Dans des propos accordés au site de la FIFA, Neymar louange Kylian Mbappé.

Des propos de Neymar, dans une interview au site de la FIFA, font l'éloge de Kylian Mbappé, qui peut selon l'ancien joueur du Barça devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.

"Kylian est un phénomène, indique le Brésilien, qui vient de fêter ses 28 ans. Il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. L'avoir comme coéquipier est un immense honneur. On se comprend très bien sur le terrain et en dehors aussi. Je l'aime !"

Neymar apprécie le PSG, une équipe qui n'est pourtant pas la plus forte dans laquelle il a évolué d'après lui : "L’équipe la plus forte dans laquelle j’ai joué ? Je ne dirais pas la plus forte, mais je ressens une atmosphère différente et plus confiante, et cela aide beaucoup au jour le jour",