PSG : Neymar vers un forfait contre Nantes

Le Brésilien s'est entraîné à part ce vendredi midi. Il devrait être encore absent dimanche (21 h) pour la réception de Nantes au Parc des Princes.

Le retour de Neymar attendra. Selon toute vraisemblance, le Brésilien ne retrouvera pas la compétition dimanche (21 heures) pour la réception de Nantes, en clôture de la 29eme journée de Ligue 1. Le meneur de jeu parisien s'est entraîné en marge du groupe ce vendredi midi et sera trop juste, comme indiqué par Téléfoot dans la matinée.

Neymar s'est blessé à l'adducteur gauche lors du match de Coupe de France face à Caen, le 10 février. Il a tout fait pour revenir le plus rapidement possible et affronter le FC Barcelone mercredi soir. Mais, après avoir repris partiellement l'entraînement collectif la semaine passée, l'ancien crack de Santos a dû déclarer forfait la veille de la rencontre.

En conférence de presse, son coach Mauricio Pochettino avait expliqué : "Ce n’est pas une décision, c’est un fait. Neymar ne peut pas jouer. Ce n’est pas un choix, c’est la réalité. Neymar a fait beaucoup d’efforts pour essayer de revenir, pas seulement pour ce match, mais le plus tôt possible."

Retour attendu à Lyon le 21 mars

Cela fait plus d'un mois que Neymar est éloigné des terrains. Il suit le protocole de reprise érigé par le staff médical et était accompagné d'un préparateur physique durant toute la séance ce vendredi. Son retour est désormais attendu pour le rendez-vous très important à Lyon le dimanche 21 mars en Ligue 1.

Cette rencontre pourrait être capitale dans la course au titre de Champion de France sachant que l'OL est devancé actuellement par le PSG d'un point. Ce sera d'autant plus important que Paris va enchaîner avec la réception de Lille après la trêve internationale. Le LOSC est toujours leader avec deux longueurs d'avance sur les Parisiens.