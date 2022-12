PSG : Neymar sera absent contre Strasbourg, Mbappé pourrait être disponible

Plusieurs joueurs parisiens devraient être absents pour la reprise contre Strasbourg, tels que Neymar, Marquinhos ou encore Nuno Mendes.

Il ne reste qu’une semaine avant la reprise de la Ligue 1, interrompue depuis plus d’un mois en raison de la Coupe du monde au Qatar. Les clubs de l’hexagone vont donc pouvoir récupérer leurs internationaux petit à petit et préparer au mieux la reprise du championnat. Pour le Paris Saint-Germain, la reprise se fera mercredi prochain face à Strasbourg au Parc des Princes. Mais avec quelle équipe ?

Neymar sera trop juste pour Strasbourg

Presnel Kimpembe est toujours blessé au tendon d’Achille et n’a pas pris part aux matches amicaux disputés par le club de la capitale, tandis que les internationaux reviendront au compte-goutte. Car si Kylian Mbappé a créé la surprise en revenant à l’entraînement dès ce mercredi – il pourrait donc être apte à jouer contre Strasbourg – Christophe Galtier devra composer avec plusieurs absents, et non des moindres. Touché par l’élimination du Brésil en quart de finale (face à la Croatie), Neymar est encore au pays et devrait revenir dans la capitale française dans les prochains jours, mais ne devrait pas être disponible pour la reprise, comme l’explique Le Parisien. Même constat pour son compatriote Marquinhos, capitaine de la Seleçao et qui avait manqué son penalty, donnant la victoire au Croate.

Parmi les autres internationaux qui étaient au Qatar, les Espagnols Pablo Sarabia et Carlos Soler pourraient être disponibles, au même titre que le Portugais Vitinha. Ses compatriotes Danilo Pereira et Nuno Mendes, qui soignent leur blessure, seront en revanche absents.