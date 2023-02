PSG : Neymar se fait détruire au Brésil

Fortement critiqué par les supporters du PSG et les observateurs du football français, Neymar n'est pas non plus prophète en son pays.

Il y a bien longtemps que Neymar n'est plus prophète en son pays. Phénomène du football mondial, le Brésilien a déçu beaucoup de monde ces dernières années. Touché par les blessures, l'enfant prodige brésilien a agacé par ses attitudes et ses performances en club ainsi qu'en sélection nationale. Neymar n'est plus intouchable au Brésil, loin de là, il est même souvent la cible de nombreuses critiques. "Neymar n'est bon que sur Tiktok" Et ce n'est pas son match, ainsi que celui de l'ensemble du PSG, face au Bayern Munich mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions qui va faire bouger les choses. Décevant, le Brésilien n'a pas été à la hauteur de l'évènement alors que certains supporters parisiens espéraient, naïvement peut-être, revoir le Neymar de la première partie de saison dans ce grand rendez-vous européen. Neymar n'est pas épargné par les supporters du club de la capitale et par les observateurs du football français en raison de ses performances mais aussi de son hygiène de vie et de ses fêtes à répétition. Si Lionel Messi aussi est parfois la cible des critiques en raison de ses performances, lui est défendu corps et âme en Argentine où il est roi, ce qui n'est pas le cas de Neymar. "L'échec du PSG a un nom : Neymar" Le Brésilien n'a pas été épargné par les critiques après la défaite face au Bayern Munich. Neto, célèbre présentateur de l'émission Os Donos da Bola, a notamment eu des mots très crus : "Neymar, c'était la honte. Mbappé en cinq minutes a fait plus que Neymar dans tout le match. Un joueur comme ça, il n'est bon que sur Tiktok, que sur Instagram". Eduardo Tironi, journaliste d'UOL Esporte, y a aussi été fort : "l'échec du PSG a un nom : Neymar. Il est le symbole du projet du PSG. De l'abondance, de l'ostentation. Le PSG n'est rien de plus qu'une équipe tentatrice. Je peux avoir tel joueur, ou encore tel joueur. Mais les faits nous rappellent ce qu'a terminé par être Neymar, malheureusement. un joueur multimillionnaire, médiatiquement énorme, mais qui en termes de football est bien plus petit que ce qu'il aurait dû être".

Walter Casagrande, ancien international brésilien, qui a souvent tapé sur Neymar par le passé, n'a pas manqué une aussi belle occasion d'adresser un nouveau tacle à l'attaquant du PSG : "Les gens donnent trop de valeur et parlent de ce qui se passe en Ligue 1: "woaw Neymar est fort en France". Mais ensuite, en Ligue de Champions, il n'y a rien ! Neymar n'a pas d'explosivité, de vitesse, il est complètement déconnecté, c'est une proie facile. On lui enlève le ballon très facilement, avant ce n'était pas le cas". En France, comme au Brésil, le cas Neymar semble faire l'unanimité.