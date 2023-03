PSG : Neymar pousse Messi, le Barça se frotte les mains

Le Barça n'a jamais caché son désir de voir Lionel Messi revenir au club, et son ancien joueur Neymar pourrait maintenant l'aider à atteindre cet obje

Messi est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain cet été et n'a pas encore trouvé d'accord avec les champions de France.

Le FC Barcelone, l'ancien club du champion du monde argentin, ainsi que l'Inter Miami de David Beckham ont été évoqués pour le recruter, tandis que Sergio Aguero a récemment laissé entendre que son vieil ami était destiné aux Newell's Old Boys, le club de sa ville natale.

Mais Messi ne s'est pas encore prononcé sur son avenir, même si son père et agent Jorge était à Barcelone récemment pour rencontrer le président du club Javier Tebas.

La Liga a demandé au Barça d'améliorer son bilan de 200 millions d'euros d'ici l'été prochain, mais Tebas travaille dur pour activer d'autres "leviers financiers" et un grand nombre de joueurs sont à vendre au Camp Nou, Messi gratuitement pourrait faire la différence entre son retour ou non.

Alors que le Barça s'efforce d'équilibrer ses comptes, le PSG doit également se conformer aux règles du fair-play financier (FFP), et il est entendu qu'il ne peut pas garder Messi, Kylian Mbappé et Neymar au Parc des Princes au-delà de la fin de la saison.

Si le PSG n'a pas l'intention de céder Mbappé au Real Madrid - il en a fait brièvement le joueur le mieux payé de tous les temps pour l'inciter à quitter le Bernabéu de Santiago en mai dernier - il n'est pas en mesure de se séparer de Neymar.

"Neymar est souvent associé à un retour à Barcelone et à d'autres mouvements, mais il est resté au PSG et cela semble devoir rester le cas - parce que le joueur de 31 ans veut y finir sa carrière", rapporte David Ornstein, de The Athletic.

"Mais indépendamment de l'aspect financier, le souhait de Neymar est de terminer sa carrière au PSG et de l'aider à remporter d'autres succès, en particulier dans la seule compétition qu'il n'a pas encore conquise (la Ligue des champions).

Messi est donc le joueur le plus susceptible de quitter la capitale française à la fin de la saison.