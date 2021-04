PSG, Neymar pense déjà à son après-carrière

En passe de prolonger jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar se projette déjà sur son après-carrière qui sera dans le poker.

A 29 ans, Neymar a encore quelques belles années devant lui en tant que footballeur mais le meneur du PSG est plutôt prévoyant. Alors que l’attend un nouveau joli contrat dans le club parisien et ce jusqu’en 2027, le Brésilien réfléchit déjà à ce que sera sa vie après qu’il ait mis un terme à sa carrière.

Il semblerait que sa reconversion soit toute trouvée. Il n’est pas question de devenir entraîneur ou rester dans le football mais bien de se lancer dans le poker. Entre Neymar et ce jeu de cartes, c’est une histoire qui dure puisque le Parisien est l’une des têtes de gondoles d’un des sites en ligne de poker. Interrogé sur sa passion pour le jeu, Neymar a lâché quelques indices.

"C'est vrai, c'est vrai, a-t-il lâché au journaliste de CNews qui lui demandait s'il voulait devenir joueur de poker professionnel après sa carrière de footballeur. C’est l’une des choses que j’aime le plus faire. Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour jouer des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer et que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière. Donc quand j’aurais terminé ma carrière de footballeur, c’est une des choses que je vais faire, voyager pour jouer ce type de tournoi."

L'article continue ci-dessous

Adepte du jeu en ligne et de parties entre amis pour le moment, Neymar compte bien s’y mettre à fond une fois sa carrière terminée. Il maîtrisé déjà bien les rouages du poker puisqu’après son expulsion contre Lille, au début du mois, il s'était d'ailleurs consolé en remportant 1 740 € de gains en rentrant chez lui. D’ailleurs, pour l’ancien du Barça, il a de nombreuses similitudes entre le football et le poker.

"Je pense que l’une des choses les plus importantes dans le football, et que je fais sur le terrain, est de lire le jeu, lire votre adversaire, et voir où vous pouvez attaquer, où vous pouvez vous déplacer pour créer une chance pour votre équipe. Et au poker, c’est la même chose."

On a hâte de le voir sortir sa paire d’As lors des demi-finales de la Ligue des Champions contre Manchester City.