PSG : Neymar "intouchable"

Battu à Rennes, le Paris Saint-Germain va devoir réagir et s'apprête à faire des changements pour redresser la situation.

Le Paris Saint-Germain n'est pas au mieux de sa forme, c'est le moins que l'on puisse dire. Le club de la capitale a du mal à remettre la machine en marche après l'arrêt de la Ligue 1 dû à la Coupe du monde 2022. Il faut dire que le PSG a été très concerné par cette compétition avec de nombreux joueurs concernés et revenus tardivement de la compétition.

Des joueurs menacés

Si la défaite face au RC Lens était prévisible en raison des absents, celle face à Rennes ce dimanche soir alors que Neymar et Lionel Messi étaient titulaires, tandis que Kylian Mbappé était sur le banc en compagnie d'Hakimi, est moins excusable. Le PSG n'est que l'ombre de lui-même et a besoin de temps, mais va devoir changer quelques points pour repartir de l'avant.

C'est ce qu'indique L'Equipe ce mardi, Christophe Galtier a déjà des pistes pour rebâtir son équipe et son effectif à un mois de la Ligue des champions. Bien évidemment, le quotidien français indique que le staff du PSG pense à une remise à niveau physique, voir même tactique mais pas que. En effet, L'Equipe nous apprend que certains joueurs sont menacés après leurs récentes performances.

Statut quo pour Neymar

Quels joueurs vont-ils faire les frais des mauvais résultats récents du PSG ? Aucun nom ne sort même si la titularisation du jeune Warren Zaïre-Emery est un message fort envoyé aux milieux de terrain. Et quid de Neymar là-dedans ? Le Brésilien a été plus en difficulté que lors de la première partie de saison depuis son retour dans la capitale, pour autant le staff ne pense pas à le sanctionner en le mettant sur le banc.

"Les joueurs, dont Neymar, ne sont pas à 100% physiquement. Ney a besoin d’être capable d’accélérer pour faire la différence. On n’est pas inquiets, mais on doit rectifier certaines choses collectivement", a-t-on indiqué au sein du club de la capitale au quotidien français. Neymar est donc encore considéré comme un intouchable, et pour cause, il n'a pas énormément joué depuis la reprise et il faudra encore de nombreuses mauvaises performances pour remettre son statut en question.

En revanche, une chose est sûre, si le Paris Saint-Germain veut se remettre à dominer et à gagner en Ligue 1 et en Ligue des champions, le retour du grand Neymar pré-Coupe du monde ne serait pas de refus. Avec un Brésilien au meilleur de sa forme, le club de la capitale peut nourrir de grandes ambitions cette saison, d'autant plus que ses deux compères d'attaque ont eux de grandes chances de répondre présent.