PSG, Gueye : "Le Barça ? Tout le monde sera prêt et concentré à 200%"

Le milieu de terrain du PSG a évoqué son retour en forme et s'est exprimé sur le huitième de finale retour de C1 face au FC Barcelone.

Le PSG va devoir finir le travail mercredi soir. Le club de la capitale fera tout pour ne pas retomber dans ses travers et effacer le spectre de la remontada en éliminant le FC Barcelone et en validant son billet pour les quarts de finale de la C1. Dans une interview accordée au site officiel du PSG, Idrissa Gueye a assuré que les joueurs de la capitale sont gonflés à bloc avant le match retour du huitième de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone au Parc des Princes.

"Comme je l'ai dit, on reste prêt pour toutes les situations. J'avais plus d'appréhension pour le match contre Brest, pour la préparation, pour la concentration, que pour des matches comme Barcelone, où je sais que tout le monde sera prêt, motivé et concentré à 200%. Le match retour contre Dortmund avec le soutien des supporters ? C'est le meilleur souvenir de la saison passée après les titres, tout ce qu'on a gagné pendant le Final 8, mais honnêtement ce match contre Dortmund, avec les supporters qui sont venus nous accueillir, c'était magnifique. Malheureusement, on n'aura pas ça cette année. En tout cas, j'espère bien qu'ils nous feront quelque chose qui pourra nous motiver encore davantage et nous faire revivre ces moments qu'on a eu l'année dernière", a expliqué Idrissa Gueye.

Le milieu du PSG a évoqué la situation du club de la capitale, poursuivant du LOSC, en championnat : "C'est une saison assez compliquée pour tout le monde compte tenue de la situation. Sans le public dans les tribunes, quand les adversaires viennent au Parc ils n'ont pas la pression qu'ils avaient avant. Cette saison, on n'a pas l'avance qu'on avait les saisons précédentes. Maintenant, c'est à nous de tout donner. Le plus important c'est de terminer cette saison et de finir champion. Et après, on oubliera tout ça. Ça ne sera que des souvenirs. Je l’espère".

"Avec Pochettino, il y a beaucoup d'intensité"

Idrissa Gueye a commenté son retour à son meilleur niveau : "Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Il a fallu un peu de temps pour reprendre la forme et essayer d'aller de l'avant, parce que c'était une période compliquée pour tout le monde. Notamment, pour nous qui sommes allés en finale (de Champions League) et qui sont revenus tout de suite après pour enchaîner avec le championnat. C'était compliqué. On le voit avec d'autres clubs à l'étranger, c'est pareil".

Le milieu du PSG est revenu sur l'arrivée de Mauricio Pochettino cet hiver : "Ça s'est très bien passé pour tout le monde, on a vu que c'était un coach très sympa et qu'il était ouvert à tous les joueurs, qu'il était là pour aider l'équipe à avancer. Il a appris à connaître les joueurs, personnellement d'abord et après sur le terrain, trouver le meilleur de chacun pour construire une bonne équipe. Il y a beaucoup d'intensité. Quand le coach est arrivé on a eu beaucoup de courses et on s'attendait à ça".

"On savait que c'était un coach qui aimait bien mettre de l'intensité aux entraînements et faire courir ses joueurs. On a eu beaucoup, beaucoup de travail physique parce qu’il estimait sûrement qu'on était un peu à la traîne physiquement. C’est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être mieux sur le terrain, d'avoir un peu plus la confiance et de savoir que l'on peut terminer les matchs sans être fatigué physiquement", a conclu l'international sénégalais.