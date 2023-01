PSG : Neymar doit "arrêter de mépriser Ekitike"

Ce mardi, Ludovic Obraniak a pointé du doigt l'attitude de Neymar lors de la défaite contre le Stade Rennais dimanche.

En ce début d'année 2023, le Paris Saint-Germain traverse une période compliquée. Battus d'entrée sur la pelouse du RC Lens puis du Stade Rennais à deux semaines d'intervalle, les joueurs parisiens ont vu leur marge se réduire en tête de la Ligue 1, par rapport à Lens (3 points) et l'OM (5 points) qui arrivent en boulet de canon derrière. Face aux Rennais, certains joueurs ont été pris pour cible pour leur attitude, notamment Lionel Messi et Neymar.

Ludovic Obraniak charge Neymar

Concernant l'international brésilien, auteur d'une belle saison jusque-là (15 buts et 13 passes décisives), il est critiqué pour son niveau depuis son retour de la Coupe du monde au Qatar. Ce mardi, Ludovic Obraniak espère voir le numéro 10 parisien revenir à son meilleur niveau pour les grandes échéances à venir. "Je sais qu’il est capable de rehausser son niveau de jeu quand il le veut. Des matches importants vont arriver. Je suis sur autre chose, sur la place qu’il a dans cette équipe. Et comment il peut à un moment donné amener les autres avec lui. Les trois ensemble, aussi forts soient-ils, ils n’y arriveront pas tous seuls. Ils auront besoin des autres", a-t-il lancé dans L'Équipe de Greg ce mardi.

Neymar devrait devenir un leader

En plus de son niveau de jeu, l'ancien joueur polonais aimerait que l'ancien Barcelonais soit plus un leader, lui reprochant notamment de ne pas encourager Hugo Ekitike. "J’aimerais qu’il prenne tout le monde avec lui. Qu’il arrête de provoquer. Qu’il gagne en maturité, et qu’il ne regarde pas Ekitike avec mépris lorsqu’il rate un truc, même s’il est moins fort que lui. Qu’il lui donne une tape sur les fesses et l’encourage. J’aimerais qu’il soit source d’unité pour l’effectif parisien. Il est totalement dans sa bulle, esseulé. Ça devrait être un leader et il n’y arrive pas. S’il veut gagner des titres avec Paris et s’il veut panser ses blessures de la Coupe du Monde, il est obligé de passer par là"