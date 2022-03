PSG : Neymar dément toute altercation avec Donnarumma

L'ailier brésilien a réagi sur Instagram pour faire part de son soutien à son coéquipier après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions.

Neymar a donc pris la parole pour démentir les informations selon lesquelles il se serait battu avec le gardien Gianluigi Donnarumma après la surprenante élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face au Real Madrid.

Selon une rumeur apparue dans la presse espagnole, Neymar et Donnarumma ont dû être séparés dans le vestiaire après la défaite de mercredi, les deux joueurs se seraient rejetés mutuellement la responsabilité de l’échec essuyé. Des coéquipiers auraient même été obligés d’intervenir pour les séparer.

Neymar rassure Donnarumma

Neymar aurait reproché à Donnarumma d'avoir donné le ballon pour permettre au Real Madrid d'ouvrir le score par Karim Benzema, ce qui a permis à l'équipe espagnole de marquer trois buts et de remporter le match 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Donnarumma, quant à lui, aurait critiqué le don de Neymar sur le Real Madrid et le deuxième but de Benzema dans le match.

Mais, les deux hommes ont depuis démenti ces bruits sans fondement, le Brésilien ayant abordé le sujet sur Instagram. "Je déteste venir ici et parler de ce qui se dit dans les médias, mais la publication d’en haut est un mensonge, a affirmé l’ancien Barcelonais. Il n'y a pas eu de bagarre à l'intérieur du vestiaire. C’est juste les journalistes incompétents qui veulent se mettre en avant, essayez la prochaine fois, ok ?".

Neymar a également posté une capture d'écran d'une conversation privée sur WhatsApp avec Donnarumma, sur laquelle on pouvait lire : "Tranquille, dans le football ça peut arriver. Nous sommes une équipe et nous sommes avec toi. Tu es très jeune et tu vas gagner beaucoup de choses. Relève-toi et allons de l'avant !"

Si les deux joueurs ont nié toute altercation, le rapport de l'arbitre a révélé en revanche que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a eu une réaction furieuse au sortir du match. Selon l'arbitre, le président parisien a tenté de pénétrer en trombe dans le vestiaire de l'arbitre et il aurait cassé du matériel et menacé un membre du staff madrilène.