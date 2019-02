PSG, Neymar apprécie son évolution sous Thomas Tuchel : "Je prends du plaisir"

L'international brésilien a évoqué son évolution sous les ordres de Thomas Tuchel et a donné des nouvelles de sa blessure.

Avant sa blessure, Neymar montait en puissance et était très proche de son meilleur niveau. L'international brésilien s'épanoui au PSG et encore plus sous les ordres de Thomas Tuchel. Plus libre dans son positionnement sur le terrain, l'ancien attaquant du FC Barcelone n'est plus obligé de se cantonner à rester sur son couloir gauche et peut davantage évoluer dans l'axe, dans le coeur du jeu, ce qui lui permet d'avoir plus d'influence et d'être plus décisif.

Dans une interview accordée au média brésilien, Fui Clear sur Youtube, Neymar s'est montré emballé par son rôle au PSG : "J’aime jouer dans cette position. C’est différent de ce que j’ai connu à Barcelone et de ce je fais en Seleção. Je joue un peu différemment, mais je prends du plaisir. On ne dirait pas forcément de l’extérieur, mais moi je me sens plus près du but adverse. J’ai plus d’espaces, ce que j’adore".

La Ligue 1 n'est pas si simple

Le Brésilien a également défendu la Ligue 1 : "Je suis d’accord avec Ronaldinho : ceux qui pensent que la Ligue 1 est un championnat facile se trompent. Le niveau physique est très élevé. Plus qu’en Espagne. Il y a plus de qualité en Espagne, mais la L1 est difficile. Jouer contre deux lignes de quatre, avec des joueurs de 2 mètres, c’est compliqué, mais il faut trouver les solutions sur le terrain. L’arbitre contrôle le jeu, il en est le directeur, il doit siffler et protéger l’intégrité physique de chacun des joueurs, pas seulement moi".

Blessé, Neymar vise un retour avant les quarts de finale de C1 : "Ça va mieux. On a fait des traitements pour faire en sorte que ça s’améliore le plus vite possible. On est content de l’évolution, de tout ce qui se passe. Je suis impatient de pouvoir refaire ce que j’aime le plus dans la vie, jouer au football. (...) On fait des injections de plasma enrichi et de plaquettes à Barcelone pour aider la consolidation et la récupération, c’est plus ou moins ce que je sais. On avait prévu de huit à dix semaines d’arrêt. Je crois que je serai de retour en mars. Si tout va bien, on prévoit un retour pour les quarts de finale de la Ligue des Champions".

Enfin, il s'est montré fan de la légende italienne, Gianluigi Buffon : "C'est un phénomène. C’est un honneur pour moi de faire partie de sa carrière. "C’est une très bonne personne. Je lui avais parlé et lui ai dit:" Je sais que vous recherchez une Ligue des champions, cette année, je vais faire tout ce que je peux pour l’obtenir pour vous. " "Et quand je me suis blessé, il m'a envoyé un message disant:" Allez viens, reviens le plus vite possible parce que tu m'as promis!".